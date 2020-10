Mercedes Milá carga contra Pedro Cavadas y su "aspecto de guerrillero" por sus palabras sobre Fernando Simón

Es habitual que Pedro Cavadas, conocido como el "Doctor Milagro", visite 'El hormiguero', pero lo cierto es que su última intervención, que tuvo lugar el 8 de octubre, está dando mucho de qué hablar. Al ser preguntado por su opinión sobre Fernando Simón, este el doctor respondió: "No lo conozco, ni ganas. No sé quién ha controlado la pandemia, pero quien lo haya hecho lo ha hecho muy mal, porque el resultado es muy malo".

Mercedes Milá, en 'laSexta noche', mirando el fragmento de la entrevista de 'El hormiguero' a Pedro Cavadas

A raíz de este comentario, muchos famosos han salido en defensa de Simón, como ha sido el caso de Mercedes Milá. La presentadora participó en 'laSexta noche' el 10 de octubre e Iñaki López aprovechó para ponerle un fragmento de la entrevista de 'El hormiguero'. "Iñaki, ¿pero este señor quién es?", preguntó Milá nada más acabar de ver el vídeo. El presentador trató de darlo el máximo número de detalles, destacando sus labores humanitaria y que ha transplantes imposibles. Fue entonces cuando la invitada se atrevió a opinar, no sin antes advertir de que lo que iba a decir "igual parece una frivolidad y más si es un médico tan estupendo como tú dices".

"No me gusta su aspecto guerrillero"

"Ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo Motos, ya no me gusta", aseguraba ella mientras López asentía atento. Milá continuaba explicando que "en este momento en España, cuanto menos gestos guerrilleros y violentos, mejor. Vayamos a ver la serie 'Patria', no a ver cosas violentas y muy agresivas. No lo necesitamos y no nos conviene".

La invitada de la noche también quiso dar su opinión respecto a Simón, a quien asegura no conocer personalmente y que todo lo que sabe de él es de haberlo visto en la tele y de lo que ha leído. "Podría pasar que se equivocara, pero a mí me merece muchísimo respeto. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias", asegura firmemente.