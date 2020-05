El llamativo cambio de look de Mercedes Milá: "¿A quién os recuerdo?"

Con el inicio de la desescalada en la pandemia del coronavirus, las peluquerías de casi toda España han comenzado a recibir a sus primeros clientes siempre y cuando sea con cita previa dentro de las normas establecidas en el estado de alarma. Con ayuda profesional o no, lo cierto es que Mercedes Milá ha decidido pegar un cambio radical a su imagen, tal como ha demostrado en redes sociales.

Mercedes Milá

"¿A quién os recuerdo?", preguntaba la presentadora de 'Scott y Milá' a sus seguidores en Instagram, adjunta una serie de fotos del proceso. Un corte de pelo que no ha dejado indiferente a nadie, recabando elogios y reacciones de sorpresa a partes iguales. Algunos fans señalaban su parecido con su hermano, el periodista de TVE Lorenzo Milá.

Noticia durante la cuarentena

Milá ha centrado el foco de atención durante el confinamiento debido a sus críticas a la oposición. "O cambia de actitud, o va directo a la caja de madera", dejó caer en clave política sobre Pablo Casado, líder del Partido Popular. Tampoco aprobó el discurso del Rey Felipe VI en medio del estado de alarma, que no le gustó "en absoluto". La presentadora no perdonó que el monarca no abordase la polémica de su padre el rey emérito Juan Carlos: "¿Quién le escribió ese discurso y cómo aceptó darlo? No le entendí".

En el terreno profesional, Milá sigue ligada a #0 como conductora del programa de reportajes 'Scott y Milá'. Un formato que le llevó a viajar a Roma en plena pandemia, cuando en Italia ya se había decretado el estado de emergencia y los romanos guardaban un estricto confinamiento. Las dificultades para salir del país debido a la cancelación de vuelos le llevaron a tomar una ruta en furgoneta junto al resto del equipo.