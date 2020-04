El azote de Mercedes Milá al PP: "Pablo Casado, o cambia de actitud, o va directo a la caja de madera"

Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, Mercedes Milá ha conectado este domingo 19 de abril con 'Liarla Pardo' para analizar la situación política y social en España con motivo de la crisis del coronavirus. "Estoy absoluta y gratísimamente sorprendida con Rita Maestre, a la que no conozco, pero la votaría hoy mismo. Me ha parecido sobrenatural, me ha parecido una persona de otro mundo, habla el idioma que necesitamos los españoles que hable cualquier político", ha reflexionado ante la pregunta de Cristina Pardo.

Mercedes Milá, en 'Liarla Pardo'

Por el contrario, la presentadora de 'Scott y Milá' ha criticado con dureza la actitud de Pablo Casado como líder del Partido Popular: "Si no la cambia, de esta va directo a la caja de madera", ha explicado hablando siempre "simbólicamente, que no quiero matar a nadie". Según Milá, "los españoles no aguantamos confrontaciones ninguna trinchera en este momento, queremos unión, acuerdos, buena fe e ideas positivas, no a gente que tira por tierra todo lo que hace el de enfrente", ha criticado Mercedes Milá.

En medio de este clima de crispación, la periodista ruega "a los políticos de primera división que hagan lo imposible para llegar a acuerdos o, por lo menos, que lo aparenten, que intenten salir de esa situación con un estado de ánimo que a todos nos ponga positividad en las venas y que se quite el odio porque no vale nada", ha recalcado criticando también el papel de las redes sociales: "Esa batalla descarnada como si estuviésemos en plena guerra, eso es mentira"

"Ayuso es una especie de CM de un perro"

En relación a la política madrileña, Milá ha trazado un paralelismo entre José Luis Martínez-Almeida y Isabel Díaz Ayuso. "Uno me interesa, el otro nada. Almeida es demócrata desde hace muchos años, con raíces profundas en una manera de actuar en política. En cambio, Ayuso es una especie de community manager de un perro, le quedan muchos años de maduración", ha afirmado sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para la exalcaldesa Manuela Carmena también ha tenido buenas palabras. "La conozco desde hace muchísimos años. La admiro tanto, esa actitud democrática es algo que nos hace mucha falta, que persigue no el propio beneficio, sino lo que va a ser mejor para la comunidad", ha defendido, segura de que "Rita Maestre habla en la misma línea".