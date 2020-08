Mercedes Milá, sin piedad contra Juan Carlos I: "Se le tiene que caer la cara de vergüenza"

Los escándalos de corrupción y la filtración de una conversación entre Corinna Larsen y José Manuel Villarejo han dejado al rey emérito Juan Carlos I en un muy mal lugar frente a la opinión pública. Por ello, el monarca ha decidido marcharse un tiempo de nuestro país, una decisión que ha sido criticada por muchos. La última en sumarse a esta oleada de comentarios en contra ha sido la reconocida presentadora Mercedes Milá. La periodista le ha dedicado un extenso post en Instagram en el que no ha tenido problema alguno en cargar contra él por todo lo que ha hecho este tiempo.

Mercedes Milá y el rey emérito Juan Carlos I

"Para mí el Rey siempre fue Don Juan III. Mi padre, profundamente monárquico, así lo consideraba y nunca aceptó la monarquía de su hijo traída por el general Franco", empieza diciendo Milá, para después confesar que "yo no soy monárquica". Esta reflexiona que "entre monárquica y republicana, me siento republicana pero no dejo de llevar en mi ADN una fidelidad de muchas generaciones a esa forma de estado". La periodista sigue su escrito confesando que "me causa dolor que su hijo, el que fue nuestro Rey Juan Carlos, haya terminado, momentáneamente, viviendo fuera de nuestro país, de su país".

Pero la cosa no se queda ahí y es que la catalana se pregunta por qué Juan Carlos I presuntamente ha sido corrupto "teniendo su vida resuelta" y habiendo sido alguien "que ha servido a su patria en todas us facetas posibles". "¿Qué puede hacer que el dinero y el sexo le hagan perder el sentido de su existencia y acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país?", sigue cuestionándose la presentadora de Movistar+, sin llegar a entender los motivos que le han llevado a hacer todo lo que habría hecho y que ahora ha salido a la luz.

"Ha sido una decisión brutal y casi imperdonable"

Milá tiene claro que todavía tiene que hablar la justicia, pero el hecho que Juan Carlos I haya decido marcharse de nuestro país "es una decisión brutal, casi imperdonable, muy dolorosa por lo que puede tener detrás". La periodista considera que ha sido un movimiento imperdonable por parte del monarca "porque era nuestro Jefe de Estado, la autoridad que todos habíamos decidido acatar", y se muestra convencida que "los españoles no lo merecíamos, no tiene derecho". Por último, esta reflexiona sobre el actual papel de Felipe VI y doña Letizia Ortiz y pone en valor "su actitud, su valor y su defensa de la honradez por encima de los sentimientos de compasión que un hijo pueda tener por su padre". "A este padre se le tiene que caer la cara de vergüenza", sentencia la periodista al final de su escrito.