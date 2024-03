La metedura de pata de Rodrigo Vázquez en 'El cazador': da la respuesta junto a la pregunta

Por Redacción |

El programa 906 de 'El cazador' nos ha dejado un momento memorable. No es la primera vez que ocurre en este concurso, pero siempre es, cuanto menos, sorprendente. Venía nueva pregunta y en pantalla podía leerse: "Completa este tema de Alejandro Sanz: 'Amiga mía, princesa de un cuento (...), amiga mía, yo solo pretendo que cuentes conmigo'. Pero aunque Rodrigo Vázquez dejó un espacio al ver los puntos suspensivos entre paréntesis, llegó a decir con total naturalidad, como si lo estuviera leyendo, "cuento infinito".

'El cazador'

"¡Que ya me has dicho la respuesta!"

Antes de que aparecieran las opciones de respuestas, la concursante ya dijo "infinito" e incluso llegó a cantar la letra. Tanto ella como Lilit, la cazadora de esta entrega, se estaban riendo, mientras que, decía: "Ya la está cantando ella. Yo que estaba entre cantar y no cantar...". Así pues, aunque ya estaba todo respondido, dio la tres opciones: A) Infinito. B) Bonito. C) Maldito. Y remataba diciendo: "Y luego me explicáis lo que ha pasado".

Tanto la concursante como la cazadora pulsaron su respuesta, y fue cuando el presentador ya pidió a la primera: "Explícame la gracia, ¿qué ha pasado?". Ni corta ni perezosa, le respondía: "¡Que ya me la has dicho, la respuesta!"; algo que la cazadora subrayó: "La has dicho tú".

"Ay, ¿lo dicho?", preguntaba incrédulo Vázquez mientras ponía caras de sorpresa. Para escurrir el bulto, decía ya bromeando a la concursante. "Pero tú disimula... yo es que ya no sé cómo ayudarte". Ella se defendió diciendo que "de todas formas me la sabía aunque no me lo hubieras dicho, porque Alejandro Sanz me gusta mucho". Aunque no cabía duda, se desveló justo después que ambas habían acertado la respuesta.