Por Toño García Rodríguez |

Ángel Cristo Jr. está siendo, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la nueva edición de 'Supervivientes'. En apenas dos semanas de concurso, el hijo de Bárbara Rey ha discutido prácticamente con todos sus compañeros. Su grupo, ahora en Playa Condena, no perdona al participante su actitud ofensiva hacia ellos, especialmente cuando se trata de sus disputas con Carmen Borrego. De momento, solo Arantxa del Sol guarda silencio ante el comportamiento de Cristo, una posición que ha desatado un nuevo conflicto con sus compañeros de playa.

Discusión entre Ángel Cristo y sus compañeros

Durante la segunda gala de ' Supervivientes: Conexión Honduras ', los concursantes se enfrentaron de nuevo al Horáculo de Poseidón y"Te veo bastante desanimado y tirando la toalla en cuanto a la convivencia, ¿qué necesitarías para que la cosa fuera distinta?", preguntaba la presentadora.algo que sus compañeros ya venían haciendo. "Nadie te molesta" respondía Claudia Martínez

A pesar de la insistencia de Sandra, el participante dejó claro que su opinión no iba a cambiar en absoluto. "Cuando tomo una decisión, yo soy superclaro, y con esta gente no me voy a llevar nunca porque son malos. Ellos saben mucho de tele, lo manejan todo muy bien", aseguraba Cristo ante el asombro de sus compañeros. "Estás en un programa de tele, a lo mejor te crees que estás en el circo", respondía Carmen Borrego.

El hijo de Bárbara Rey trató de callar a la tertuliana haciendo referencia a su inactividad durante el concurso: "¿Sabes lo que pienso yo de ti? Que si tu ilusión era tirarte de un helicóptero, yo te hubiera llevado al pantano de San Juan, aquí no haces nada y has venido a ser un lastre". Este comentario despertaba la indignación de Carmen, que replicó asegurando que ella, al menos, era "buena persona". Miri Pérez-Cabrero también quiso participar en la discusión. "No te quejes cuando dices que te atacamos porque el primero que lo hace eres tú", decía la cocinera.

La polémica continuó entre todos los compañeros y Ángel lanzó una pregunta a la organización: "De verdad, ¿cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir". Esta declaración provocó la reacción de la presentadora: "Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo decida. (...) Desde aquí te animo a que puedas cambiar de opinión y trates de tratar de encontrar las personas que te hagan sentir mejor" decía la presentadora antes de poner punto final a la conversación.

Ángel Cristo Jr., desplantes constantes

No ha sido este el primer encontronazo que el participante ha tenido con la organización del programa. Ya en el primer programa con Carlos Sobera, el hijo de Bárbara Rey se negó a escuchar la carta de su madre y atacó duramente a la dirección del concurso. "No sé cómo podéis dar cabida en este programa a una maltratadora infantil (...) ¡Que sea la última vez!", acabó reprochando Ángel Cristo. También se negó a realizar una de las pruebas del programa de forma vehemente ante la insistencia de Laura Madrueño, algo por lo que se disculpó en la siguiente gala.