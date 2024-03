Por Daniel Parra |

Telecinco emitió la noche del pasado miércoles 27 de marzo la primera parte de 'El debate de las tentaciones' definitivo. En el programa, Marieta Díaz y Álex Girona se reencontraron y aclararon su situación. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el beso entre el propio Álex y Gabriella Hahlingag cuando la murciana entró al plató, y ambos confirmaron que son pareja. Cuando esto sucedió, Marta Peñate anunció que Andrea Bueno tenía una información comprometida sobre Álex.

Marieta Díaz, Álex Girona, Gabriella Hahlingag y Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones'

, confesó la malagueña. Andrea explicó que Álex, antes del reencuentro,. "Era el amor de tu vida, y ya has fallado una vez con ella, no que. Así que cariño, eso en mi pueblo...", dijo Andrea antes de ser interrumpida por Sandra Barneda

La presentadora frenó a la participante de 'La isla de las tentaciones': "Andrea, Andrea, muy feo lo que acabas de decir". "Muy feo lo que ha dicho él", respondió la malagueña, y Peñate intentó explicarlo con "palabras más bonitas" dirigiéndose a Álex: "Es que tú has vendido aquí que eres un hombre superfiel, y tú a la chica con la que estabas, el supuesto amor de tu vida, le ibas a poner los cuernos con Gabriella".

"Yo me meto donde me sale de mi higo"

Por su parte, Álex Girona quiso defenderse: "¿Pero a ti no te han dicho nunca que hay conversaciones de hombres que tú, por ejemplo, no te tienes que meter a mirar?". "Escúchame, yo me meto donde me sale de mi higo, ¿te enteras?", contestó Andrea Bueno, que se justificó diciendo que la conversación se la enseñó su novio, Álvaro Álvarez. Álex, además, aclaró: "Yo en ese momento no estaba con ella, hace ya bastante tiempo". Además, Borja González matizó que el mensaje no era como lo había transmitido bueno: "Dijo que tenía un cebollazo, un buen viaje, pero no que solo valiera para eso".