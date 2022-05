La primera temporada de 'Desaparecidos' nos enganchó tanto con sus tramas de largo recorrido como las de los casos capitulares. Llegó en junio de 2020 a Amazon Prime Video, como preestreno antes de su pase en abierto en Telecinco, aunque esta emisión se retrasó hasta casi dos años después. Esta fecha coincide con el estreno de la segunda temporada en la plataforma, pues desde el 13 de mayo está disponible la nueva tanda de capítulo. Por esta razón, charlamos con su protagonista, Michelle Calvó, para que nos cuente todos los detalles de lo que está por llegar.

Michelle Calvó, en la segunda temporada de 'Desaparecidos'

¿Qué nos espera en la segunda temporada diferente a la primera?

En la primera temporada conocimos a los personajes, conocimos sus heridas vimos por lo que pasaba cada uno en ese momento, la tragedia que vivía cada uno. En este caso creo que la primera temporada se ve por lo que está pasando Carmen y Sonia Ledesma y en esta segunda temporada vamos a conocer bastante más al resto de personajes, vamos a conectar seguro de una manera más personal con ellos. Vamos a conocerlos más en su día a día, en su familia. Y en el caso concreto de Sonia lo que vamos a ver es una evolución de su dolor, además me parece muy interesante porque en la primera temporada los casos empezaban y terminaban y no veíamos cómo sobrevivían y lo que pasaban las víctimas, los familiares, y con Sonia vamos a ver esta evolución.

Con Carmen ya lo habíamos visto más en la primera, pero también ella seguía todavía arrastrando una mochila, entonces vamos a ver cómo se supera, cómo se puede superar este dolor y vamos a ver lo que cuesta superarlo. Se trata el evolucionar, el seguir viviendo, pero como todavía hay un miedo, una inaccesibilidad por ese miedo a seguir sufriendo, pero también hay muchas ganas de vivir, aceptar que ella no tuvo la culpa para nada de lo que sucedió y perdonarse por todo lo que sintió en su momento y permitió.

Sonia ya tiene un trabajo hecho consigo misma y vamos a ver cómo es el inicio de esa nueva vida de verdad

La primera temporada nos presentaba una trama arco con tu personaje relacionado con la desaparición de su marido. Esta se quedó cerrada. ¿Cuál va a ser la trama arco de Sonia en la T2?

Una tragedia como la que vivió Sonia, que no solo estuvo cuatro años viviendo el daño de la desaparición de su marido, la incertidumbre, sino que luego también tuvo que vivir el daño de un engaño por parte de su marido, lo que luego se destapó. Ella ha tenido que gestionar muchísimo, como decía esa mochila cuesta bastante superarla, sanarla, pero vamos a ver cómo ya sí que hay un trabajo hecho y cómo es el inicio de esa nueva vida de verdad, vamos a ver cómo se empieza a relacionar de maneras distintas, cómo inclusive en su trabajo se desenvuelve de manera distinta a la primera temporada. Ella tiene otras herramientas, ya puede separar un poco su parte personal, aunque ya sabemos que Sonia es bastante empática y hay un punto que nunca perderá. Vamos a ver cómo va entrando en su nueva vida, con todo lo que ello conlleva, relaciones, trabajo, y diremos que mucho en relaciones... vamos a dejarlo ahí.

¿Le va a tocar de cerca alguno de los casos capitulares?

Todos los casos capitulares le afectan, pero es cierto que va a haber uno en concreto que le afecte mucho mucho, mucho. Va a estar muy vinculada.

¿Cuál es el que más te ha llamado la atención de la temporada 2?

Realmente no puedes escoger un capítulo, yo siempre lo he dicho tanto en la temporada uno como en la temporada dos, todos los capitulares te dejan en shock porque además sabes que estos casos con otros nombres y en otros lugares pueden haber sucedido perfectamente y eso te hace que le des muchas vueltas. Todos los casos marcan, así que no podría quedarme con ninguno en especial, sino con todos.

Michelle Calvó y Edgar Vittorino, en la segunda temporada de 'Desaparecidos'

¿Cómo va a evolucionar esa relación con el comisario Santiago Abad?

Seguimos siendo ese padre e hija, que se quieren con locura, pero se lo demuestran de una manera peculiar y diría que hasta entrañable. A mí me parece muy bonito, y sí que creo que esta temporada se giran un poco las tornas y es más Sonia la que se preocupa por él sobre "qué está pasando en tu vida que no me estás contando". Antes Sonia era bastante más inaccesible con él y con lo que compartía de su vida personal y ahora se va a dar la vuelta a la tortilla, y va a pasar un poco al contrario.

La relación de Sonia con Rubén no es lo que se esperan y les va a sorprender muchísimo

Hubo tensión sexual con Rodrigo, el personaje de Maxi Iglesias, que ya no sigue en la T2. ¿Cómo va a ser tu relación con Rubén (Edgar Vittorino)?

No lo puedo contar. Para saber qué pasa van a tener que ver la segunda temporada. No tiene que ser que chico guapo conoce a chica guapa y ya tiene que haber una relación así que el hecho de que Edgar se haya sumado con su personaje a esta temporada, trae consigo muchas más cosas que van más allá, no es todo tan blanco o tan negro. Vamos a ver cómo la vida puede ir por caminos grises y sorprendernos, pero ya les digo que esta relación no es lo que se esperan y les va a sorprender muchísimo. No es como a veces leo que ya está todo clarísimo, que está todo dibujado... Uf, no, ¿eh? Tienen que verlo.

¿Ha seguido primando en el rodaje el buen rollo que ya se veía en la primera?

Sí, sí, sí. Ha habido contratiempos, hemos tenido que acoplarnos tanto nuestra familia adoptiva actualmente, como ellos con nosotros, porque sabemos que ha habido un cambio de productora, ha sido como volver a empezar en este sentido, pero entre nosotros ya hay una familia, muy consolidada y al final con respeto, amor y dedicación al proyecto y a la profesión todo ha salido adelante. Además no solo de la parte artística, pues a mí ha habido algo que me ha gustado mucho de la segunda temporada y es que tanto peluquería, maquillaje, equipo de arte, de cámaras... ha sido también una vuelta al mundo después del covid que también generó muchísimos inconvenientes, muchas bajas, muchas idas y venidas.

Ha sido complicado por esta parte, pero como decía, al final he visto todo el equipo creyendo en el trabajo que estábamos sacando adelante, y por un compromiso profesional que llevamos cada uno dentro, me ha parecido muy bonito, respetar ese compromiso que hemos adquirido. Hemos sacado un muy buen trabajo adelante y al final, en equipo y con mucha comunicación, todo sale y permitiéndonos conocernos y esperando seguir trabajando más tiempo juntos. la verdad que ha sido un proceso en el cual hemos aprendido todos mucho, y ha tenido cosas muy bonitas que nos las llevamos en el corazoncito".

Michelle Calvó y Juan Echanove, en la segunda temporada de 'Desaparecidos'

¿Habéis notado algún cambio al saltar de productora de una temporada a otra?

Como te decía. sí. Es cierto que la incorporación a este cambio de productora ha sido diferente por el momento de covid mundial en el que nos encontrábamos, pero lo han hecho muy bien, han hecho muy buen trabajo. Yo estoy muy agradecida de haber podido formar parte de esta temporada, de conocerlos, de aprender con ellos, de disfrutar con ellos. Creo que cada familia tiene su propio sello y eso está genial A mí me parece muy interesante, y también porque los espectadores van a ver cosas nuevas, ni mejores ni peores; distintas. Como decía, cada familia tiene su sello y eso las hace a las dos únicas y especiales. Plano a plano para mí son familia, me dieron una grandísima oportunidad que yo valoro mucho, y Unicorn también ha sido maravilloso conocerlos y trabajar con ellos y ojalá podamos seguir adelante con 'Desaparecidos' mucho más tiempo.

Creo que no podré nunca despedirme siempre la llegaré conmigo, con mucho orgullo y agradecida

¿Qué sentisteis al conocer que habría segunda temporada de la serie?

Fue una explosión porque ya hubo como idea de que se iba a renovar, luego por las cosas de la vida parecía que no y finalmente sí. La verdad es que fue muy bonito porque fue un subidón, es una serie que todos los actores hemos dicho que haríamos tropecientas temporadas y es que le tenemos tanto amor a nuestros personajes que a mí me va a costar mucho despedirme de Sonia Ledesma. De hecho, creo que no podré nunca despedirme siempre la llegaré conmigo, con mucho orgullo y agradecida de que haya podido ser así. La alegría de renovar fue increíble.

Nos conocimos en 2019 presentando la serie y Telecinco no la ha estrenado hasta 2022, ¿cómo vivís este tiempo de espera para su emisión en abierto? ¿Le ha podido pasar factura?

No tengo la capacidad de contestarte a esto, es algo difícil de valorar. Hay series que se estrenan al poco de grabarse y han sido un éxito otras que no, otras que se han estrenado en tele y no han tenido éxito y luego han ido a la plataforma y han sido un boom. Es una ciencia incierta, yo no me aventuro a decir cuál es la clave del éxito. En mi caso haces tu trabajo disfrutas de él y luego lo que tenga que ser será. Yo sigo disfrutando de las mieles de 'Desaparecidos'.

¿La segunda nos va a dejar con ganas de más?

La segunda nos va a dejar con ganas de más. En esta segunda temporada andamos más en las tramas personales de cada uno, vamos a conocer más los personajes de los que ya estábamos enamorados, pero es que ahora nos vamos a enamorar más. Vamos a sentir más conexión y esto es lo que va a ocurrir al poder saber más de la vida de cada uno de ellos, y vamos a querer saber más de los personajes de Sonia Ledesma y del que interpreta Edgar Vitorino. Vamos a vivir algo muy emocionante y vamos a querer saber más sobre ello. Tengo muchas ganas de que lo puedan ver, y puedan sentir lo que siento yo. Porque aun habiendo hecho la serie yo tengo más ganas de ella, de verla y de saber más.

¿Es posible que haya tercera temporada?

Esto depende del espectador y nosotros, con todas las ganas del mundo, haríamos tropecientas temporadas. Esperemos que el espectador nos apoye y que esto haga que quieran renovar, porque nosotros estamos muy comprometidos, y si los tiempos y la vida de cada uno lo permite, es una serie, un proyecto en el que todos estamos muy vinculados.