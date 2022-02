El directo se caracteriza por lo inesperado de las situaciones que pueden presentar ante el espectador, jugando a veces malas pasadas a quienes se ponen frente a cámara. Un colaborador de 'La noche en 24 horas' fue víctima de un micrófono abierto, que llegó a convertirse en el protagonista del momento. Lo cierto es que la historia televisiva está plagada de anécdotas similares. Pues bien, ¿qué fue lo que ocurrió?

Los profesionales del control de realización sufrieron un pequeño despiste y no cerraron el micrófono de uno de los colaboradores del formato. En pantalla, el presentador Xabier Fortes y su invitado Fernando Jauregui proseguían con su charla mientras analizaban la situación política de España, tras la guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado.

Por lo que se deduce, uno de los presentes en el plató habría tenido un problema y se pudo escuchar con total nitidez lo que estaba viviendo: "Me está llorando el ojo. No me he echado nada porque yo pensaba que se me iba a ir solo y no se va y estoy así con agua y no se me ha ido. Y me está llorando cada vez más", comentaba. Tras varios segundos en los que se escucha cómo corre agua por lo que podría ser un lavabo, el protagonista de la historia dice: "Se me ha metido un pelo de la barba en el ojo".

Recuerda a lo que le ocurrió a Carlota Corredera

No es la primera vez que le ha ocurrido algo parecido a alguien en televisión. En verano de 2022, Carlota Corredera vivió una situación parecida durante la emisión de 'Sálvame naranja'. El programa se había ido a publicidad y, a su regreso, Corredera no tuvo tiempo suficiente para volver a plató y se le escuchó decir :"¡Estoy haciendo pis!".

La presentadora no se cortó en ningún momento: "Creo que se me ha escuchado mear y tirar de la cisterna. Pues sí, estaba haciendo pis". No había papel higiénico en el baño de mujeres, por lo que no le quedó más remedio que acudir en su búsqueda: "¡Reivindico papel higiénico en los baños de mujeres!", comentaba.