Carlota Corredera, pillada en el baño en pleno directo de 'Sálvame': "¡Estoy haciendo pis!"

A Carlota Corredera le jugó una mala pasada un micro abierto en el directo de 'Sálvame' de este martes 10 de agosto, que hizo que diera más información a los espectadores de la que ella quería. Fue en la vuelta de la publicidad, cuando todos los colaboradores se encontraban listos en el plató, menos su presentadora. Se vivieron unos momentos de caos que culminaron con la presentadora gritando: "¡Estoy haciendo pis!".

Carlota Corredera en el plató de 'Sálvame'

Seguidamente, se escuchó el ruido de la cisterna que usó la periodista. Para disimular el imprevisto, el director del programa puso a Kiko Hernández a los mandos mientras Corredera se reincorporaba. El colaborador se encargó de leer el contenido promocional con el que tendría que haber abierto el formato de La Fábrica de la Tele después de la pausa de publicidad.

Tras su entrada en el plató de Telecinco, la presentadora decidió tomarse lo ocurrido con naturalidad, tirando del humor que la caracteriza. "Creo que se me ha escuchado mear y tirar de la cisterna. Pues sí, estaba haciendo pis", comentó Corredera. Además, también dio una explicación a su tardanza: "No había papel higiénico en ningún baño de mujeres y he tenido que hacer una excursión para encontrar papel. Reivindico papel higiénico en los baños de mujeres".

No es la primera vez

Nuria Marín, otra de las presentadoras de 'Sálvame', ya anticipó el incidente de Corredera cuando se coló un audio en el que decía: "A mí no me da tiempo hacer pis en dos minutos". Pero no todas las pilladas son tan inocentes. A Paz Padilla le jugó una mala pasada el micro cuando se encontraba criticando a su compañera Anabel Pantoja: "Pero quilla que tiene 35 años, eh. Coño. Que yo con 35 años ya tenía una hija con 10 o 12 años...".