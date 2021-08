Uno de los personajes más polémicos durante la pandemia por sus opiniones negacionistas ha sido Miguel Bosé. El archiconocido cantante ha tomado una drástica decisión: abandonar las redes sociales para, según sus palabras, poder centrarse en su carrera. Cabe destacar que no es la primera vez que toma distancia del mundo de internet, pues el calado de sus palabras sobre el coronavirus en el conjunto de la sociedad ya provocó su huída sin previo aviso.

Miguel Bosé

La segunda semana de agosto trajo consigo un inesperado anuncio en boca de Bosé a través de su perfil de Instagram, que comenzaba dirigiéndose a sus "queridos amigos": "Hasta aquí este tramo de viaje. Voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz", comenzó narrando en un post. Estas palabras permiten intuir que el intérprete de "Amante bandido" ha visto conveniente decir adiós a las redes sociales para centrarse en su carrera.

De la misma forma, insta a todos sus seguidores para reencontrarse en octubre, fecha en la que prevé publicar su autobiografía. No obstante, Miguel Bosé no hace alusión alguna a las contantes críticas recibidas por sus declaraciones negacionistas, cuando llegó a posicionarse en contra de las mascarillas y hasta de la vacunación. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta postura, algo que provocó un gran revuelo entre los espectadores.

Ese mismo post asegura que habrá "mucha noticia y trasiego" tras la llegada de sus memorias a las librerías. ¿Habrá un capítulo dedicado a la pandemia del coronavirus o, por contra, verá conveniente omitirlo para centrarse en su carrera musical y experiencias vitales? Sea como fuere, Bosé vuelve a dar las gracias a sus fans y les dedica un exclamativo "hasta la vista".

Su confesión más oscura relacionada con las drogas

La deriva negacionista de Miguel Bosé le llevó a sentarse junto a Jordi Évole no solo para mostrar su punto de vista sobre la pandemia, sino para relatar uno de sus secretos más "oscuros", relacionados con el mundo de las drogas: "Me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo". Minutos después, el panameño de nacimiento volvió a sorprender en 'Lo de Évole': "He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis...".