La confesión más "oscura" de Miguel Bosé: "He llegado a consumir casi dos gramos diarios"

Sus declaraciones negacionistas le pusieron en el punto de mira y fue duramente criticado por ello. Después de unos meses, Miguel Bosé ha vuelto a hablar, solo que, en este caso, no ha utilizado sus redes sociales, sino que ha expresado sus ideas en 'Lo de Évole'. La entrega emitida el 11 de abril apuntaba a ser una de los más polémicas de laSexta cuando en el avance Bosé pedía a Jordi Évole que se quitase la mascarilla. Sin embargo, durante la entrevista el intérprete de "Amante Bandido" también admitió que en el pasado fue "salvaje" porque unos años descubrió tener "una parte oscura" con "drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa".

Miguel Bosé en 'Lo de Évole'

Bosé explicó que llegó a ese punto por "un desamor" y que una noche despertó a sus amigos para irse de fiesta: "Me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo. A partir de ahí solo conocí la luna, la noche y la parte oscura de Bosé y de Miguel, que era muy necesaria para equilibrar", explicó el artista. Bosé apuntó que con las drogas era más creativo y explicó que dichas sustancias "son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias incluso".

Sin embargo, admite que en el momento en el que se convierte en "un consumo habitual, pierden ese sentido": "Digamos que los espíritus que habitan en las drogas dejan de ser aliados y se vuelven enemigos", afirmó el cantante. "Cuando se pasa a diario empieza a perder la gracia y empieza a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis...", admitió el intérprete, quien estuvo 20 años consumiendo porque "estaba muy enganchado".

¿Cuándo comenzó a consumir Miguel Bosé?

Jordi Évole preguntó al invitado cuando fue ese momento oscuro que tuvo en su vida. Miguel Bosé señaló que comenzó a finales de los años 80 y duró hasta los 90: "Me desperté un buen día y dije, 'se acabó'". Terminó con todo menos "un placer" que le resultaba "difícil de negar" y "cortar con él" y le costó más tiempo: "De hecho, lo he dejado todo todo hace siete años". Tomó esa decisión porque tenía "responsabilidades", sus hijos ya habían nacido en aquel momento, y además tenía mucha "saturación": "Corté y jamás en la vida he vuelto a tener la necesidad".