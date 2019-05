Miguel Herrán, de 'Élite' y 'La Casa de Papel', enseña su escultural cuerpo para la revista Men's Health

Con apenas 23 años, Miguel Herrán ha conseguido ser reconocido en todo el mundo por sus papeles en las dos series españolas más exitosas lanzadas por Netflix, 'Élite' y 'La Casa de Papel'. Una proyección que ha logrado gracias a un gran trabajo y determinación, las mismas actitudes que ha demostrado tener para trabajar su cuerpo ante la revista Men's Health.

El actor ha sido portada de la conocida revista masculina, para la que ha posado sin camiseta mientras realiza sus ejercicios físicos. Aparte de mostrarla, también ha detallado la rutina de gimnasio que sigue para mantenerse en forma, que lleva a rajatabla todos los días de la semana. Toda una pasión por el ejercicio que, según se ve por sus fotos, logra dar sus frutos.

Eso sí, su relación con el deporte no siempre fue tan saludable. Según detalla en la entrevista, hubo un tiempo en el que se encontraba obsesionado con desarrollar su musculatura. De hecho, ha declarado que fue vigoréxico en el pasado, algo que también le afectó en sus relaciones con sus allegados: "Yo he sido muy cabrón. Por suerte, ahora soy otro. Pienso en cómo era antes y no me reconozco".

Proceso de aceptación

En este proceso de mejorar como persona, también se encontró a sí mismo aceptándose como es: "Ahora estoy encantado con mi cuerpo. No es perfecto, pero es mi templo y mi herramienta". Una nueva actitud con la que el malagueño ha podido crecer tanto personalmente como en sus próximos proyectos, de entre los que destaca la tercera temporada de 'La Casa de Papel'.