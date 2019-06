Miley Cyrus es agredida por un fan a la salida de un hotel durante el Primavera Sound 2019

Miley Cyrus aterrizaba en España el pasado 29 de mayo dispuesta a arrasar en su actuación en el Primavera Sound de Barcelona, objetivo que cumplió con creces. El espectáculo de la estadounidense congregó a miles de personas que junto a ella cantaron los temas más famosos de su carrera, desde "Wrecking Ball" hasta "Malibu", pasando por su versión de la conocida canción "Jolene" de la cantante de country Dolly Parton.

Llego a estar ahí, y al "fan" que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 2 de junio de 2019

Como cada vez que una artista de su calibre viene a nuestro país con motivo de algún concierto o presentación, los fans de la cantante se movilizaron para poder verla en directo, ya sea en el concierto o paseando por la calle. Por esa razón, muchos seguidores de la cantante se reunieron en torno al hotel donde ha residido la cantante durante su estancia en la ciudad condal, provocando que la cantante tuviera que salir rodeada de su equipo de seguridad para evitar accidentes.

A pesar de contar con varios guardaespaldas y con su marido, el actor Liam Hemsworth, al frente, no se ha podido evitar la agresión hacia la cantante por parte de un "fan". Entre los gritos de la multitud, Cyrus salía del hotel directa hacia el coche, cuándo un joven se le lanzó agarrándole de la cabeza y dandole un beso a pesar de la visible incomodidad de la interprete estadounidense.

Las consecuencias de la agresión

Hecho que provocó que los guardaespaldas de la cantante de 'The Climb" agarraran al joven bruscamente y le impulsaran con fuerza para atrás, evitando así que volviera a traspasar los límites. Cyrus todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto y no hay indicios de que se vayan a tomar medidas legales ya que lamentablemente este hecho es uno más de los miles que tienen que sufrir los famosos por estar constantemente expuestos al público.