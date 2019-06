Amaia y Alfred aparecen juntos por sorpresa en el Primavera Sound 2019

Una de las relaciones nacidas en la Academia del talent show musical 'Operación Triunfo' de las que más se ha hablado ha sido sin duda la que formaron Amaia Romero y Alfred García. Dentro del centro de estudios del espacio musical nació una bonita historia de amor que terminó conociendo toda Europa cuando juntos representaron a España en el Festival de Eurovisión 2018 con la balada "Tu canción". Pese a la química que desprendían, la especial conexión que había entre ambos y el cariño que se daban el uno al otro, el amor terminó y ambos decidieron romper con la que sin duda era una de las historias de amor más comentadas de nuestra pequeña pantalla.

Alfred García y Amaia Romero

El final de esa relación no fue nada fácil para ninguno y es que, por ejemplo, ambos fueron fotografiados en una revista del corazón teniendo una discusión en plena calle. Paralelamente, muchos medios no han dudado en insistir en los motivos de esta ruptura sin tener hasta ahora ni una sola respuesta clara por parte de ninguno. Por otro lado, este tiempo también hemos visto mensajes "ocultos" en algunos de sus temas y es que no parece casual que tras el lanzamiento de "El relámpago" de Amaia, el catalán estrenase una canción que parecía una clara respuesta al tema de su exnovia. "Me acuerdo de todas esas plazas, del triunfo y las noches sin magia, la tormenta eléctrica en la habitación (....) Que sepas mi niña del sol, que te voy a esperar (...) por si te llega esta canción, aún espero con ansias que le des al corazón" eran algunos de los versos de este inesperado tema que sorprendió a todos.

La imagen que destapó su encuentro

Pues bien, tras un tiempo alejados y haciendo vidas completamente independientes en los que no se han dejado ver juntos ni una sola vez, las personas que acudieron el primer fin de semana de junio al festival Primavera Sound en Barcelona les pudieron ver y sí, estaban juntos. Las alarmas saltaron cuando, en un tuit, un asistente al evento publicaba una imagen de Amaia fotografiándose con un fan. En esa imagen veíamos que Amaia no estaba sola, se encontraba con un chico con una chaqueta negra y sí, los fans de Alfred advirtieron que era la misma que él llevaba puesta esa tarde, tal y como podíamos apreciar en sus Stories de Instagram. ¿Sería Alfred? Todo parecía indicar que sí.

Tenéis razón no es Alfred es alguien random que pasaba por ahí jajajajajajajaja pic.twitter.com/J5MAAg8Lh9 — Arpía ? (@Arpia_GH) 1 de junio de 2019

Hemos avistado a la reina. pic.twitter.com/Fo1Zi88t2V — Javi P. Martín (@javierpmar) 1 de junio de 2019

Pero las sospechas se confirmaron cuando otro asistente el lugar lanzaba nuevas imágenes en la que se veía claramente que se trataba del catalán. Efectivamente, ambos habían coincidido en el festival musical y se encontraban hablando amigablemente. Los que fuesen fans de "Almaia" pueden respirar tranquilos, parece que estos se llevan bien y podrían incluso haber retomado su amistad. Se desmienten así los rumores que afirmaban que entre ambos había una mala relación y no se podían ni ver. Parece entonces claro que 'Almaia' vuelve a ser real... aunque sea en el terreno de la amistad.