Millie Bobby Brown y su lucha contra el acoso escolar: "Lo sufrí en el colegio y todavía arrastro problemas"

Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta el personaje de Eleven en 'Stranger Things', ha reconocido que fue acosada en su escuela en Inglaterra. La joven es una clara activista contra el acoso escolar, convirtiéndose en un ejemplo de superación de este tipo de problemas. La actriz también ha querido hacer público lo mucho que su personaje en la serie de Netflix le ha ayudado en su vida personal.

La actriz interpretando a Eleven en 'Stranger Things'

Brown reconoció a la revista Glamour UK, en una entrevista realizada por el actor Orlando Bloom, cómo fue este drama en su vida: "Fui acosada en mi escuela en Inglaterra. De hecho fue una situación que me generó mucha ansiedad y problemas con los que aún me enfrento. Las vidas de los jóvenes están cada vez bajo más presión y yo quiero asegurarme en primer lugar de que los niños estén protegidos de la violencia y la explotación".

La actriz ha querido recalcar también lo importante que es dar información sobre el acoso tanto fuera como dentro de las redes sociales: "En la vida real y online, tuve que lidiar con situaciones que afectan a las personas y realmente me duele leer algunas de las cosas que se dicen. Quiero luchar contra la negatividad en las redes sociales, la he vivido, es como una enfermedad, es odio y es horrible".

Su trayectoria profesional

Millie Bobby Brown ha explicado que tener que raparse la cabeza para interpretar a Eleven resultó traumático. "Tenía 11 años y la gente me miraba preguntándose si estaba enferma. Fue doloroso, pero su actitud -la de Eleven- me enseñó cosas sobre la compasión. Al final, ser calva fue lo mejor que me pasó, ser diferente cambió mi vida. Me hizo querer inspirar a la gente", aseguró. La actriz acaba de protagonizar la película "Godzilla: Rey de los monstruos" y ha sido proclamada como la embajadora más joven de Unicef. Además, la revista Time la ha nombrado como uno de sus cien personajes influyentes del año.