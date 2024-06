Por Toño García Rodríguez |

La final de 'Supervivientes 2024' está cada vez más cerca y, por ello, este domingo 9 de junio, la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' presentaba una mecánica totalmente inesperada. Uno de los cuatro nominados, Marieta Díaz, Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Arkano, tendría que abandonar esa misma noche el concurso y decir adiós a su aventura en los Cayos Cochinos. "Os tengo que anunciar que, excepcionalmente, es noche de expulsión", comunicaba Sandra Barneda a los participantes, que quedaban boquiabiertos con la noticia.

Arkano y Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes'

Después de la salvación de Marieta y Torres,. Finalmente, fue la cocinera la que abandonó el reality completamente emocionada. Pérez-Cabrero, después de abrazar y despedirse de sus compañeros, se colocaba junto a Laura Madrueño y agarraba su mano para pronunciar sus últimas palabras:. La presentadora aprovechó entonces para mostrarle su apoyo:

Emocionada, la expulsada quiso también despedirse de sus compañeros y mandarle toda su energía. "Quiero desear a mis compañeros toda la suerte del mundo, sois ganadores. Os quiero un montón. Desde aquí solo veo caras de fuerza, de ánimo para ti, Arkano, fortaleza... Tenéis un corazón enorme todos, pase lo que pase", declaraba entre lágrimas Miri. "Me voy supercontenta, Sandra. No lo parece, pero estoy muy emocionada, muy feliz y quiero dar las gracias a todos", añadía, antes de resumir su experiencia como "el mejor programa en el que ha estado".

Oídos sordos

Sandra Barneda recordó entonces las palabras en las que Miri aseguraba que personas de su alrededor le aconsejaron que no participara en el reality, pero ella escuchó su corazón. "Al principio dije que no, pero luego pensé en lo que yo quería y era ir a 'Supervivientes', he vivido esta experiencia como el ser real que soy", reveló la concursante. Barneda entonces quiso agradecerle su decisión: "En la vida hay que seguir lo que uno quiere, así que gracias por seguir tu estela y habernos dado todos los momentos que nos has dado en 'Supervivientes'".