El jueves 6 de junio, Telecinco afrontó la décimo cuarta gala semanal de 'Supervivientes 2024', con el concurso de Aurah Ruiz, Marieta Díaz y Pedro García Aguado en peligro tras la salvación de Arkano en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Un enfrentamiento a tres bandas, en manos de los espectadores, cuyos votos convirtieron a Aurah en la undécima expulsada de la edición.

Marieta, Aurah y Pedro antes de la ceremonia de salvación en 'Supervivientes 2024'

Antes de dar a conocer la decisión definitiva del público,. Los concursantes pudieron entonces escuchar los alegatos de sus seres queridos, lo que desató más de un llanto: Aurah y Marieta, de sus respectivos padres, y Pedro, de su hija mayor. Todo ello antes de la ceremonia de salvación, en la que

El presentador dejaba así en la cuerda floja a dos de las concursantes más destacadas de la edición, hasta el punto de que Jorge Javier Vázquez confirmó lo ajustado que estaba el duelo entre ambas, hasta marcar un 52% frente a un 48%. "Me ha encantado conocerla, es una mujer maravillosa y si me voy, lo haré plena", aseguró Marieta, ante una Aurah también encantada de "conocerte, te veo fuera". Finalmente, la valenciana fue la salvada por los votos de la audiencia, que dejaba así fuera a su compañera. Lejos de recibir la noticia con pena, la canaria se mostró muy feliz al ver su concurso concluido tan solo unos días después de haber sufrido un gran bajón a causa del hambre.

"Yo ya he ganado"

"Estoy supercontenta", aseguró Aurah, al fundirse en un cariñoso abrazo con Marieta, antes de despedirse uno por uno de sus compañeros y abrazarse con Laura Madrueño. "Me da pena que te vayas, pero también alegría de ver que has cerrado una etapa y el cambio que has pegado. Lo bonita que fue la gala del martes, conocerte como te conocimos en esa gala, descubrir la superviviente de la vida que eres", alabó la presentadora, a quien la concursante había emocionado al hablar de cómo afrontó la enfermedad de su hijo en el puente de las emociones.

"Para mí, yo ya he ganado. Tengo que dar las gracias a ti como a la organización, a toda la gente que está, que no se ve. Se han portado increíblemente bien", correspondió Aurah, agradecida por haber tenido "la oportunidad de estar aquí, esto ha sido un nivel de aprendizaje brutal". Asimismo, la canaria dedicó unas palabras de ánimo a sus compañeros para "que sigan luchando", tras lo cual se dirigió a Marieta, Miri Pérez-Cabrero y Blanca Manchón: "Que luchen como mujeres fuertes que son, hasta el final. Por favor, hacedlo por mí".