Por Beatriz Prieto |

La décimo cuarta gala de 'Supervivientes 2024' no solo vivió una nueva expulsión, por la que Aurah Ruiz tuvo que despedirse de sus compañeros, sino que también incluyó la primera visita a plató de Kiko Jiménez tras ser el anterior expulsado en la cita de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. El exconcursante se reencontró entonces con su novia, Sofía Suescun quien, con ayuda de Jorge Javier Vázquez, le desveló al andaluz el hecho de que formaba parte de 'Supervivientes All Stars'.

Sofía, Kiko y Jorge Javier hablan de 'Supervivientes All Stars' en 'Supervivientes 2024'

, señaló de Sofía el presentador, con la pareja reunida en la mesa, después de que Jiménez hubiera saludado también a algunos de los seres queridos que habían acudido a recibirlo. "Sí, vino a verme, no sé si te acuerdas", apuntó el exconcursante, "nerviosísimo" ante el tono de Vázquez cuando le anunció que, algo para lo que no sabemos si estás preparado", insistió el catalán, ante el creciente malestar del recién llegado.

Vázquez incluso bromeó con la razón por la que Sofía estaba presente: "Que ella esté aquí quiere decir mucho, porque sabes que hacía mucho que no venía a esta casa y ha decidido que tiene que estar a tu lado en este momento". Finalmente, incluso después de que el presentador dejara caer si habían "valorado en algún momento la posibilidad de ser más", el programa mostró a Jiménez el momento en el que su novia, durante su visita a Honduras, anunció su incorporación a 'Supervivientes All Stars'. Un vídeo ante el que Jiménez se mostró tan sorprendido como sonriente, antes de besar a su pareja.

"Confío plenamente en ella"

"Quiere decir que acabas de llegar, pero Sofía Suescun, tu novia, está a punto de irse", señaló Vázquez, momento en el que Jiménez agradeció con ironía que la audiencia le hubiera expulsado "a tiempo". "Me encanta. Claro que estoy preparado. Es que no puede haber un 'All Stars' sin una de las principales estrellas de 'Supervivientes'", declaró Jiménez, "superorgulloso de que hayan contado" con su novia. Asimismo, el andaluz aseguró estar "convencido de que lo va a hacer genial, que lo va a dar todo y tiene todo mi apoyo desde aquí".

Tras preguntar cuántos día le quedaban en compañía de Sofía antes de que pusiera rumbo a Honduras sin recibir una respuesta concreta, Jiménez también recibió la noticia de que su novia compartiría la experiencia con su excompañero de edición, Logan Sampedro. "¡Hostia! Bueno, ya está, bien, ¿no?", reaccionó de primeras el exsuperviviente, para después recordar del asturiano que fue "un buen concursante, dio mucho juego". Palabras que desataron una carcajada por parte de Vázquez, a la que se sumó el propio Jiménez, antes de afirmar que "confío plenamente" en su pareja, consciente de que Sofía había vivido cierto acercamiento con Logan en su edición.