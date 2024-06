'Supervivientes 2024' acelera su recta final y vivirá su duodécima expulsión en 'Conexión Honduras'

Por Beatriz Prieto |

Con el mes de junio ya iniciado, las cadenas de televisión calientan para cerrar sus programas de la temporada y dar paso a su programación veraniega. Ese es el caso de Telecinco que, durante los últimos minutos de la gala de 'Supervivientes 2024' del 6 de junio, anunció por boca de Jorge Javier Vázquez una inesperada estrategia con la que acercaba la fecha de su final, aún por concretar: uno de los cuatro nominados se despediría del reality este mismo domingo 9 de junio, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Jorge Javier anuncia la fecha de la duodécima expulsión en 'Supervivientes 2024'

Eldejó pocas opciones al resto de concursantes para las nominaciones de la gala catorce, que solo libraron a Pedro García Aguado de subir a la palestra, después de la expulsión de Aurah Ruiz , momento en el que Vázquez se dirigió a los espectadores, aprovechando los últimos minutos de la gala.

"Cuidado con lo que voy a decir ahora. Mucho cuidado, porque tengo algo muy importante que comunicaros", advirtió el presentador, para después recordar que "la final de 'Supervivientes 2024' está muy cerca". "Tan cerca, que la próxima expulsión tendrá lugar este domingo en 'Conexión Honduras'", confirmó el catalán, ante la sorpresa de los presentes, a quienes dejó claro que los concursantes del reality "ni lo saben, ni se lo esperan". "Arranca la cuenta atrás", remató Vázquez, dado que solo quedan siete concursantes en Honduras, uno de los cuales se despedirá de la experiencia este domingo 9 de junio.

¿Cuál será la estrategia para la final?

El reality vivirá así una doble expulsión esta semana, que dejará solo seis concursantes en Honduras de cara a las citas de la próxima semana. Por lo tanto, a falta de una confirmación oficial y de no volver a repetir esta estrategia, el reality podría vivir su semifinal el jueves 20 de junio, tras conocerse la décimo tercera expulsión una semana antes, mientras que el cierre de la edición con la proclamación de su ganador podría producirse el 27 de junio. No obstante, también quedaría la opción de que se adelante la cita usando las galas de los martes o los domingos, con el fin de no retrasar la final hasta las puertas de julio, dado el próximo estreno de 'Supervivientes All Stars'.