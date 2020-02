Mitele Plus y Atresplayer Premium revelan por primera vez su número de abonados

En el terreno de las plataformas OTT es muy poco habitual que las compañías den datos oficiales de forma pública a los medios de comunicación. Hasta ahora estas se han limitado a facilitar los rankings de productos más seguidos o mejores lanzamientos, pero no se han llegado a dar datos exactos; ni de consumo, ni de número total de abonados. Por ello sorprende que Mediaset España y Atresmedia Televisión hayan querido revelar los primeros resultados obtenidos por sus respectivas plataformas de pago en sus primeros meses de vida. Ambos grupos de comunicación han aprovechado la publicación de sus respectivos balances anuales para revelar por primera vez el número de abonados con los que cuentan en ambos casos. Pese a ello, no han facilitado números exactos de visionados por producto, una información que sigue estando guardada bajo llave en ambos casos.

Mitele Plus y Atresplayer Premium

Mitele Plus: Deporte y entretenimiento

De esta forma, Mediaset España ha publicado que su plataforma Mitele Plus contaba a finales del año 2019 con cerca de 124.000 suscriptores, un dato que creció un mes después hasta rozar los 135.000 suscriptores el 25 de febrero de 2020. Este es el resultado de una apuesta que ha estado focalizada por deporte (con los derechos de La Liga española Santander de fútbol y la Champions League), terreno en el que se ha realizado una potente inversión y en el entretenimiento. Mitele Plus ha apostado por la emisión de contenidos exclusivos de sus realitys y ha contado en exclusiva con el canal 24 horas del reality 'El tiempo del descuento', que a diferencia con 'GH VIP' no ha contado con señal gratuita. Paralelamente, la OTT de Mediaset España también ha apostado por el preestreno de ficción turca, el estreno exclusivo de espacios como 'Job Interview' y 'Eurogames' y la emisión de formatos que complementan a la emisión lineal como 'Mujeres y hombres y viceversa: Sin filtros'.

Atresplayer Premium: Ficción nacional y entretenimiento

Por su parte, Atresmedia ha decidido focalizar su apuesta OTT en la producción exclusiva de ficción, además del preestreno de contenido de entretenimiento y series de sus principales canales de televisión. En sus primeros meses de vida se han lanzado ficciones como 'El nudo', '#Luimelia' o 'La valla', además de productos como 'Gente hablando'. En cuanto al preestreno de contenido, se han lanzado días antes de su emisión los episodios de las ficciones diarias de Antena 3 o de formatos como 'Tu cara me suena', 'Auténticos' o '¿Quién quiere ser millonario?'. Con este contenido, Atresplayer Premium consiguió cerca de 125.000 suscriptores en el mes de diciembre, un dato que aumenta a 147.000 en el mes de febrero, una mejora que coincide con el lanzamiento en primicia de la ficción de Good Mood y del estreno en exclusiva del spin-off de 'Amar es para siempre'.

¿Son resultados positivos?

Por ahora estos datos no pueden ser comparados con los que obtienen otras plataformas existentes en nuestro país como Netflix, HBO o Amazon Prime Video ya que estas no han revelado sus resultados oficialmente. Los únicos datos que conocíamos eran estimaciones realizadas por CNMC en las que se indicaba en el año 2018 Netflix alcanzaba más de dos millones de hogares, HBO España 475.000 usuarios y Prime Video 656.000. Estas estimaciones no gustaron al sector, que consideraban que no reflejaban la realidad y que daban unos resultados mucho mayores de los reales. No sorprende por ello que CNMC decidiese finalmente dejar de publicar cifras al no conseguir la claridad necesaria entre los encuestados, dando así la razón a las quejas obtenidas. De esta forma, el análisis de los resultados de Mitele Plus y Atresplayer Premium comparándolas con el resto del mercado es imposible, pero lo que sí podemos hacer es comparar los resultados obtenidos entre ambas. Por ahora Atresmedia ha logrado superar a su competidor con su apuesta por el contenido de ficción exclusivo y es que aunque la diferencia entre ambas no es demasiado elevada, por ahora Atresplayer Premium sí ha logrado situarse por delant.e.