Javier Morgade: "El final de 'El nudo' es inesperado; todo da un giro en el último momento"

La historia con más misterio de Atresplayer Premium llega a su capítulo final. La plataforma de pago de Atresmedia ha estrenado este domingo 16 de febrero el último episodio de la primera temporada de 'El nudo', la ficción producida por Diagonal TV ('Matadero', 'La catedral del mar', 'Sin identidad', 'Amar es para siempre') y protagonizada por Natalia Verbeke, Miquel Fernández, Cristina Plazas y Oriol Tarrasón. Ha sido en este episodio en el que por fin se ha revelado el gran misterio que ha centrado las tramas de los doce capítulos que forman esta tanda: ¿Quién mató a Cristina Arias y por qué lo hizo? Además, en este episodio final hemos conocido también el destino de todos los personajes que protagonizan el proyecto.

Javier Morgade

Algunos de estos personajes están encarnados por jóvenes rostros como Berta Galo, Marcos Ruiz, Astrid Janer y Javier Morgade. Precisamente, FormulaTV ha podido charlar con este último de este esperado desenlace. El intérprete, que se pone en la piel de Fede en 'El nudo' y al que pudimos ver en otros proyectos como 'Seis hermanas', 'Servir y proteger', 'Derecho a soñar' o 'La verdad', ha hecho balance de su trabajo en este proyecto y ha dado las claves del episodio final de esta serie, cuya primera temporada está disponible al completo en Atresplayer Premium. El actor además nos avanza sus próximos proyectos y analiza con nosotros el panorama audiovisual actual.

¿Qué balance haces de la primera temporada de 'El nudo'?

A mí me ha gustado mucho. Me parece que la serie está muy bien, muy cuidada, los actores también están perfectos... En definitiva, yo disfruté mucho haciéndola y viéndola.

¿Había cierta responsabilidad como actor de que 'El nudo' fuera la primera serie original de Atresplayer Premium?

Presión como tal no lo sé, porque tú al final vas y haces tu trabajo lo mejor que sabes. Pero es muy gratificante que confíen en el producto de tal forma como para ser el primer lanzamiento que tiene la plataforma en exclusiva.

¿Os gustaría que la serie diese el salto a Antena 3?

Sí, lo hemos hablado en el equipo y a nosotros sí que nos gustaría. Nos parecía muy buena idea el lanzarla en una plataforma, pero a nosotros evidentemente cuantas más personas nos vean, mejor.

He disfrutado mucho interpretando a Fede en 'El nudo'

¿Qué tipo de feedback has tenido de la serie?

He recibido por redes. Aunque no me han llegado muchos comentarios de gente a la que no le guste, aunque supongo que los habrá como con todo. Ha sido muy guay y había mucha gente intentando preguntarte cosas de los próximos capítulos. Subes un story y de repente alguien te pregunta: "¿Quién mató a Cristina?".

En 'El nudo' interpretas a Fede. Como actor, ¿qué ha supuesto el interpretar a un personaje con tanto peso en la historia?

Ha sido genial, porque realmente Fede vivía todo lo que le pasaba a su familia intentando ser muy responsable. Cuando te pasan cosas así como que tus padres se engañan, te enteras de que los cuernos son con alguien que tú conoces, uno tiene un accidente, tu hermana tiene una enfermedad mental seria... me atrevo decir que de la familia Bécquer, Fede era el único que estaba un poco más cuerdo (risas). Entonces el personaje me ha gustado mucho porque realmente tenía que intentar mantener la cabeza firme en muchos sentidos y los testimoniales los jugamos un poco a que tuviese rencor por haber tenido él la responsabilidad de ser el responsable realmente cuando es un hijo. El testimonial lo dice tal cual: "Los hijos no deberían ser responsables de los problemas de los padres". Disfruté mucho interpretando a este personaje.

¿Es un personaje más profundo de lo que pueda parecer en los primeros episodios de la temporada, no?

Claro. Una cosa es lo que se ve o lo que se cuenta en los testimoniales, donde los personajes podían hablar en primera persona cómo vivieron esas cosas; y otra cosa es todo lo que tú trabajas detrás para poder hacer eso. La verdad es que sí que era un personaje muy profundo.

Javier Morgade, protagonista de 'El nudo'

Los testimoniales os ayudaban a enseñar un poco más de ese personaje, ¿no?

Claro. Y también para la hora de leer los guiones entender qué pasa, porque una cosa es que tú leas lo que está pasando y lo tienes que defender, pero claro eso era como escuchar la opinión directa del personaje, es como hablar con él, sabes lo que está diciendo en una entrevista.

Para Fede su hermana es fundamental, ¿se convierte él en su segundo padre al ver todo lo que pasa en la familia?

Sí, porque realmente es él el que se preocupa por ella y el que intenta vigilar sus excesos, pero nunca desde un punto autoritario. Por ejemplo, cuando internan a Mia, lo pasa mal y lo pregunta en un desayuno familiar, porque le pregunta si podrá ir a verla, pero entiende que debe estar donde está. Se hace responsable de ella de cierta manera.

Para el personaje empieza a ver un cambio cuando comienza a descubrir todos los engaños, ¿no?

Claro, porque se le cae el mundo. En los primeros testimoniales había hablado de su padre diciendo que era el mejor, un ejemplo a seguir, que nunca mentía... y después se da cuenta de que había estado mintiendo desde hacía muchísimo tiempo. Cuando se te rompen todos estos valores, hay un cambio y una reacción en el personaje, tiene que haber una respuesta.

¿Cómo afronta Fede y tú como actor el momento en el que se acusa a Rebeca (Cristina Plazas) de haber matado a Cristina?

Como actor me gustó leerlo. Y desde el punto de vista de Fede, yo lo trabajé como la decepción más grande y absoluta, porque él la defendió a muerte, mintió a la policía por ella y de repente se entera de eso. Realmente lo que hay ahí es un vacío, porque lo que necesitaba Fede eran respuestas por un tubo. Hasta que no tuviese esas respuestas, había una decepción, pero no había nada concreto, simplemente la necesidad de saber.

Una de las revelaciones del final se verá en una escena que protagonizo con Cristina Plazas

En la serie vemos a Mia enamorada e iniciando su historia, pero Fede no, ¿te hubiese gustado explorar esa parte?

Sí. De hecho, hice el casting con el personaje de Lola (Astrid Janer) y era una escena en la que se veía que Fede y Lola iban a tener un romance, pero entendemos que ya sería muy endogámico todo: los padres con los padres y los hijos con los hijos. Sería como 'Los Serrano 2.0'.

Cuando estabais trabajando en la serie, no sabíais cómo iba a terminar ni quién iba a ser el asesino, ¿cómo fue trabajar eso?

Muy guay, porque además también teníamos secretos entre nosotros: había cosas que sabían unos personajes de otros y que los propios personajes no conocían. Por ejemplo, Cristina Plazas no se enteró de que Silvia, que hacía de su hermana, estaba muerta hasta el capítulo siete u ocho, ella pensaba que el personaje existía.

¿Cómo definirías el final? ¿Estás satisfecho con el final de tu personaje?

Es inesperado, porque realmente durante toda la serie te cuentan una cosa que después da un giro absoluto. Es un desenlace muy sorprendente. A mí me gustó mucho porque todo da un giro en el último momento. Cuando parece que ya está todo contado, pero no. Creo que a la gente le va a gustar.

El final de mi personaje me gusta, pero me hubiera gustado que Fede hubiera tenido algún romance. Pero me gusta porque una de las revelaciones finales está en una escena mía con Cristina Plazas, entonces como final me gustó mucho.

Cristina Plazas y Javier Morgade, de 'El nudo'

¿Cómo ha sido trabajar con actrices que son tan queridas y reconocidas en España como Cristina Plazas o Natalia Berbeke?

Me encantó, porque además son súper humildes y abiertas. Es un gusto trabajar con ellas y con Miquel Fernández y Oriol Tarrasón también. Personalmente, aprendí mucho observándolas y hablando con ellas. Son personas de las que voy a guardar un recuerdo durante mucho tiempo.

Te hemos visto en muchas series diarias y 'El nudo' es una serie semanal, ¿has notado el cambio en el ritmo de trabajo?

Claro. Al final en una diaria grabas tanto que haces callo a la hora de resolver. Es algo que está realmente bien porque aprendes mucho. En un prime time tienes mucho más tiempo, tanto para preparar cada escena, como para trabajar con el equipo técnico. Tienes mucho más tiempo para trabajar en cada punto.

¿Estás infravaloradas las series diarias respecto a las que se emiten en prime time o están en plataformas?

Yo siempre he consumido ambas y creo que hay que entender que tienen diferencias de formato y de género. No creo que una sea peor o mejor que otra. Te pueden gustar más o menos, pero es como todo, que cada una tiene sus características. A cualquier persona que le guste tener unos personajes a los que seguir día a día porque se entretiene, va a elegir una diaria antes que seguir un prime. Son productos con mucha calidad.

He participado en una serie de Netflix y he trabajado en una ficción americana

Además, las ficciones diarias terminan siendo una auténtica cantera de actores.

Yo creo que sí, por lo menos yo lo estoy viviendo así y aprendí mucho en las diarias. Me encanta hacer diarias y las quiero volver a hacer.

Como actor joven, ¿te está costando encontrar oportunidades a día de hoy?

Hay bastante movimiento, yo la verdad es que no me puedo quejar. Vengo de un año muy bueno. Cuando empecé a grabar 'El nudo', tuve que compaginar los primeros meses con la grabación de otra serie de prime time también. A finales de año participé en una serie de Netflix e hice mis primeros trabajos internacionales. Me fui a Praga a trabajar para una serie americana. Yo creo que sí que hay oferta de trabajo.

Javier Morgade

Se están rompiendo un poco las fronteras, ¿no?

Sí, he hecho un par de trabajos, que han sido mis primeros trabajos en inglés. No han sido cosas muy grandes, pero a mí me han aportado muchas cosas.

Estamos viendo a muchos actores que participan en talent shows o en programas de entretenimiento, ¿te verías dando el salto a la tele en sí?

¿Por qué no? Son cosas que no pienso, simplemente voy caminando y fluyendo. Lo que me vaya viniendo pues según cómo me sienta y me vea, pues decido.

¿Qué proyectos tienes de cara a 2020?

Ahora mismo estoy finalista para un par de proyectos muy buenos, que todavía no se pueden confirmar. Yo de momento estoy haciendo pruebas. Estoy muy contento porque mi trabajo está gustando.