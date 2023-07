Se mofan de Miguel Frigenti por colocar mal la L tras sacarse el carnet de conducir después de 120 clases

Por Redacción |

Tras mucho esfuerzo, Miguel Frigenti ha conseguido algo que llevaba mucho tiempo intentando obtener: el carnet de conducir. El colaborador de 'Sálvame' se emocionaba en su perfil de Instagram al anunciar, casi gritando, que había logrado aprobar el examen práctico de coche, luciendo sonrisa y presumiendo de su L de novel.

Stories de Miguel Frigenti

. Me lo merezco después de todo. Gracias a mi familia, amigos y a la autoescuela Víal Masters (la mejor) por ayudarme a conseguir a mi propósito después de tantas desilusiones. Estoy súperfeliz", escribía el de Talavera de la Reina en Instagram.

Tan solo un día después, Frigenti generaba muchos comentarios en redes sociales por la forma en la que llevaba la placa de conductor novel. El colaborador de televisión la llevaba por fuera, ya que su coche tiene los cristales traseros tintados. Hasta ahí todo bien, el problema ha llegado cuando los usuarios de Twitter se han fijado en que no ha utilizado un vinilo o una pegatina, sino que había colocado la L tal cual, mostrando en un vídeo hasta como se movía, recibiendo cientos de mensajes y reacciones al respecto.

QUE ME MEOOOO JAJAJAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/o1bBJ0lAyc — P a u ???? (@paudepaulax) July 14, 2023

Repostando

Por si fuera poco, Miguel Frigenti ha publicado también un vídeo en el que muestra cómo, difícilmente, reposta gasolina por primera vez, mostrándose bastante torpe al hacerlo. "Es como un cajero, léelo", le indicaba la persona que grababa el vídeo. "Diesel ¿no?", preguntaba Frigenti. "Diesel no, ¡gasolina!", le respondía, a punto de evitar un desastre. "Tienes que tirar bastante porque te has puesto mal. Venga Miguel, lo has hecho muy difícil, te has puesto en el otro lado", le explicaba en el vídeo.