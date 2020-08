El revelador momento que llevó a Jim Parsons a abandonar 'The Big Bang Theory'

Los fenómenos también tienen fecha límite. El año pasado vivimos el desenlace de 'The Big Bang Theory', una de las comedias más exitosas de la televisión contemporánea, y su elenco todavía tiene que resolver interrogantes acerca de las verdaderas razones por las que un producto tan popular llegó a su fin. El último en salir al paso ha sido Jim Parsons, que en su momento aludió al agotamiento creativo como razón para dejar atrás el proyecto, y que ahora ha confesado un motivo mucho más personal.

Jim Parsons en 'The Big Bang Theory'

Durante su intervención en el podcast de David Tennant, Parsons recordó que el último contrato que firmó el elenco tenía un recorrido de dos años, aunque por aquel entonces no sabía que serían los últimos. "Tenía la sospecha de que eso sería todo para mí cuando firmé el contrato, pero nunca hay que decir nunca," aseguraba el mítico intérprete de Sheldon Cooper, como recoge TVGuide, explicando la experiencia que le había dejado realmente tocado: "Estaba agotado y muy triste acerca de, más que nada, el delicado estado que afrontaba uno de nuestros perros por aquel entonces."

Ante el miedo de que su mascota falleciera mientras él trabajaba en una obra de teatro en Nueva York, Parsons y su marido decidieron sacrificar al perro sin sufrimiento, aunque el actor todavía no puede deshacerse de ese recuerdo. Fue entonces cuando tuvo un accidente sobre el escenario que le provocó una lesión, pero finalmente pudo regresar a la obra: "No sé qué habría hecho si no hubiera podido volver."

Instante de clarividencia

A todo eso hay que sumarle el hecho de que Parsons tendría 46 años al final de ese contrato, seis menos que su padre cuando falleció. Esa realidad le golpeó duramente, llevándole a replantearse su futuro: "Tuve un momento de claridad por el que me siento muy afortunado, al pensar 'Deja de acelerar. Emplea este tiempo para observar tu alrededor'. Y eso es lo que hice. Estaba en plan, 'Tengo que cambiar'. Y eso es lo que le dije a Chuck Lorre y Steve Molaro cuando hablé con ellos al siguiente año. Les dije, 'Si me dijeras que, como a mi padre, me quedaran seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer'."