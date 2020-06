Mayim Bialik admite no ver 'The Big Bang Theory': "Nunca he visto un episodio entero"

Ha pasado un año del final de 'The Big Bang Theory' y los seguidores que fueron fieles a la sitcom durante más de una década todavía no olvidan a sus protagonistas. Mayim Bialik, actriz que daba vida a Amy, ha concedido una entrevista en la que reconoce, en cambio, que ella no formaba parte de esos espectadores incondicionales de la ficción de CBS pese a que fue el proyecto que le devolvió a la primera plana.

Mayim Bialik es Amy en 'The Big Bang Theory'

En declaraciones al portal británico Metro, Bialik admite que nunca ha visto 'Big Bang'. "Nunca me he sentado a ver un episodio de la serie, nunca", señala, aclarando que solo ha visionado algún fragmento: "He visto trozos en el set cuando se los enseñan a la audiencia pero nunca me veo a mí misma. Algún fragmento del último episodio pero nada más". La actriz explica, así, que no le gusta verse en pantalla en ninguno de sus trabajos.

La intérprete de Amy cree que el final de la serie se demoró demasiado. "Todo el reparto íbamos hablando del final de vez en cuando, pero creo que tardaron mucho en hacerlo realidad", considera. Sobre la tristeza de abandonar las grabaciones, reconoce que se sintió más rara "en otoño, cuando tendríamos que haber vuelto al rodaje" que en primavera de 2019, cuando finalizó. En relación a ese momento, el equipo debatió mucho sobre grabar el final con público o hacerlo en privado "para tener ese momento solo para nosotros".

"Habría seguido todo lo que la gente quisiera"

Pese a todas estas palabras, Mayim Bialik mantiene que "nunca había tenido un trabajo tan bueno como 'Big Bang', lo habría seguido haciendo tanto como la gente hubiese querido". En este sentido y sin querer olvidar a su querida Amy Farrah, bromea que incluso "habría hecho la serie en solitario si me hubiesen dejado". "Es como tener una doble identidad, lo cual lo hace incluso más complicado y bonito", concluye.