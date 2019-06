'The Big Bang Theory': Jim Parsons explica por qué ya no podía seguir siendo Sheldon Cooper

Desde que se anunció que la duodécima temporada de 'The Big Bang Theory' iba a ser la última de la legendaria sitcom, se supo también que el detonante había sido Jim Parsons. El actor había anunciado a CBS que no interpretaría más a Sheldon Cooper, por lo que el resto de miembros de la producción aceptaron que era el momento de terminar el recorrido de la ficción. Una decisión que fue determinante y en cuyos motivos ha ahondado en una entrevista a Variety.

Jim Parsons como Sheldon Cooper en la temporada final de 'The Big Bang Theory'

"He interpretado a este personaje un montón de tiempo", valoraba el actor sobre su paso por la serie, y reconoce: "Hay gente que podría haberlo hecho más, seguramente (y no me refiero a nuestra serie en particular, sino a tener este tipo de relación con tu personaje)". No obstante, él no cree que pueda aportarle mucho más al científico con Síndrome de Asperger: "Siento que realmente exprimimos lo que tenía al material".

Al mismo tiempo, Parsons entiende a quienes hayan podido estar decepcionados por el fin de ese éxito tan estable: "La mayoría de seres humanos desean esta estructura, de modo que entiendo que esto provoque huracanes en el corazón". Eso sí, el actor es consciente de lo anómalo de su éxito en 'The Big Bang Theory' y no espera que se repita: "Incluso si tienes un éxito enorme en el cine, no llegas a fichar en la misma plaza de aparcamiento durante doce años. No es así como funcionan normalmente las cosas para alguien en una profesión creativa".

La vida tras el Big Bang

Jim Parsons no se puede quejar de la posición que ha adquirido gracias a 'The Big Bang Theory', que le ha granjeado hasta cuatro premios Emmy y un reconocimiento a nivel internacional, consiguiendo otros papeles como ser uno de los protagonistas de 'The Boys in the Band', próxima película de Netflix dirigida por Ryan Murphy. Por otro lado, el personaje de Sheldon Cooper seguirá existiendo gracias al spin-off 'El joven Sheldon', que continúa su emisión en CBS.