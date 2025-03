Por Fernando S. Palenzuela |

Montoya no pudo más durante la cuarta gala de 'Supervivientes'. El programa había cebado que el concursante se había besado con Anita Williams, por lo que este fue uno de los temas principales en la palapa. Sin embargo, la tensión entre la expareja y varios aledaños alcanzó tal nivel que el sevillano alcanzó su límite y, tras una conexión con Jorge Javier Vázquez, se marchó de la palapa.

Todo comenzó con un vídeo en el que Laura Cuevas y Makoke le confesaban a Anita que la habían visto besándose con Montoya en la ventana entre las playas. En un principio, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo negaba, pero después de la insistencia de sus compañeras terminaba por confesar que había sido un pico. Montoya lo negó todo en palapa, lo que provocó una fuerte bronca entre ambos concursantes y con Laura Cuevas de por medio.

Montoya amenaza con abandonar 'Supervivientes 2025'

"¿Otra vez haciendo lo mismo y jodiéndome? ¡Que me voy!", amenazaba Montoya tras salir cabreado de la palapa. "¡Que me voy! ¡Que te lo digo! A Jorge, a Pepito, a Menganito. ¡Que me voy! Que me diga a mí que yo estoy engañando, que estoy ilusionándola, cuando la estoy apoyando, que toda España no quiere ni que te hable y estoy en contra de mi familia, dándote cariño y apoyo. ¿Pero qué estás confundiendo?". El andaluz seguía gritando y aseguraba que él "no está para esto": "¡Que yo no estoy para esto! O me separan o me dejan solo. Yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy de aquí, por favor (...) No sirvo para esto. Yo no hago aquí ni una prueba más".

Regresa a la palapa y se va Anita

Poco después, ya más tranquilo, Montoya volvía a entrar en la palapa bajo el aplauso de sus compañeros. "Es superruín este acto porque se están reviviendo cosas. Ya le dije que el amor se puede perder, pero al final va a perder a la persona que la quiere", decía a su regreso. "No voy a mentir con algo tan insignificante como un pico. No sé por qué no lo quiere aceptar, yo no hubiera contado nada a no ser que Laura lo hubiera visto. No le quiero desear el mal porque sé que esto le duele y le molesta", intervenía Anita.

La tensión entre ambos concursantes volvía a alcanzar otro punto álgido que la llevaba ahora a ella a abandonar la palapa entre llantos. En esta ocasión, Makoke salía a su encuentro para consolarla: "Lo estabas haciendo superbién, te estabas conteniendo (...) Respira, no entres al trapo, quédate tranquila". Todavía entre lágrimas, Anita volvía a entrar.