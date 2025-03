Por Beatriz Prieto | |

'Supervivientes 2025' alcanzó su cuarta gala semanal capitaneada por Jorge Javier Vázquez el jueves 27 de marzo en Telecinco, dos días después de que Nieves Bolós fuera eliminada y se trasladar a Playa Misterio. A pesar de la marcha de la catalana, la cita afrontaba una nueva expulsión con Ángela Ponce, Carmen Alcayde, Damián Quintero, Gala Caldirola y Laura Cuevas en la palestra, que se resolvió con la marcha de Ángela a Playa Misterio, al contar con menos apoyo que sus compañeros.

Como es habitual, con los concursantes reunidos en la palapa, Vázquez fue anunciando uno a uno a los concursantes salvados gracias al apoyo del público, empezando por Damián. Al deportista le siguieron Carmen y Gala, lo que dejó en la cuerda floja a Ángel y Laura, quien se quedó boquiabierta al descubrir que continuaba en el concurso, lo que suponía que era su compañera quien debía despedirse de la experiencia, lo que desató alguna que otra lágrima en su equipo.

Laura, Gala, Damián, Ángela y Carmen antes de conocer a la eliminada de la gala 4 de 'Supervivientes 2025'

"Lo has hecho increíble", le dedicaron todos los concursantes, entre aplausos, abrazos y besos. "Muy pocas veces he visto esto por parte de los dos equipos a un concursante cuando ha sido expulsado y en tan poco tiempo además", señaló Laura Madrueño, antes de recibir con un abrazo a Ponce, a quien le confesó que "me encanta que estés con esa sonrisa". "Es un programa que va sobre sobrevivir, siento que he sobrevivido más de lo que podía esperar, he sido autosuficiente en una isla", explicó la expulsada.

Laura se salva de la expulsión 💣



💥 Ángela se convierta en la expulsada de la noche 💥



🥥 #SVGala4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/cc0V3WZgqb — Supervivientes (@Supervivientes) March 27, 2025

"Este es mi regalo, mi premio"

La sevillana también mencionó la parte de "convivencia" del reality: "Llevarme este cariño y este amor en tan poquito tiempo, para mí este es mi regalo, mi premio, y os voy a estar apoyando a todos". Unas palabras con las que Ponce se despidió de sus compañeros antes de abandonar la palapa para poner rumbo, sin saberlo, a Playa Misterio. Fue allí donde la concursante vivió con gran alegría su reencuentro con Samya Aghbalou y Nieves Bolós, con quienes se fundió en un cariñoso abrazo, al igual que saludó a Manuel González, con el que aún no había convivido.