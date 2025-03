Bárbara Rey reaparece en Telecinco como colaboradora de 'Supervivientes 2025'

Por Beatriz Prieto |

Era a finales de enero cuando Bárbara Rey acudía a '¡De viernes!', por última vez hasta el momento, para resolver las dudas que había dejado a lo largo de la emisión del especial 'Bárbara Rey, mi verdad'. No obstante, a pesar del supuesto acuerdo entre la murciana y Mediset, la exvedette no volvió a mostrarse en ninguno de los formatos de la compañía desde entonces, hasta que, este lunes 25 de marzo, Carlos Sobera le daba la bienvenida por sorpresa en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

"Voy a saludar a esta mujer, a Bárbara Rey", se animó Sobera, al comienzo de la cita, antes de compartir un par de besos y un abrazo con el nuevo fichaje del programa. "Estoy encantada de estar aquí contigo", aseguró Bárbara quien, ante la pregunta del presentador sobre "cuánto tiempo hace que no estás aquí en Mediaset conmigo", se decidió a lanzar una pequeña pulla. "Debe ser que no me queréis", soltó la murciana, a quien Sobera aseguró que "te queremos mucho".

Carlos Sobera da la bienvenida a Bárbara Rey en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Bárbara incluso bromeó con el hecho de que "yo estaba pensando en llamarte para 'First Dates', para ir a buscar a un novio. Dije: 'Ya que no me llevan, le llamaré'". "Pero si a ti te sobran los novios", comentó el presentador, recibiendo un "eso es lo que dicen" como respuesta por parte de la exvedette. "Los he visto yo con mis propios ojos", insistió Sobera. "Me lo tienes que decir para saber yo dónde están, porque no tengo ni idea", comentó Bárbara, mientras el presentador se retiraba para seguir con la gala.

¿Otra "fantasma del futuro"?

El fichaje de Bárbara se da como parte de un plantel de colaboradores compuesto por exconcursantes de 'Supervivientes', como son los casos de Alexia Rivas, Carmen Borrego, Kiko Jiménez o Marta Peñate. Tan solo los familiares y defensores se salen de esta "norma", aparte de la reciente incorporación de Miguel Frigenti, quien tampoco ha participado en el reality como ocurre con la murciana.

No obstante, en un momento de la gala, Sobera se acercó de nuevo a ella para recordar la participación de su hijo, Ángel Cristo Jr., en la anterior edición, antes de plantearle a Bárbara si ella se animaría a concursar. Dicha cuestión quedó sin resolver aunque, después de la "peculiar" participación de Terelu Campos como "fantasma del futuro", podría quizás ser un presagio de que la exvedette reciba una oferta similar en algún momento, dadas sus negativas en el pasado a fichar como concursante de 'Supervivientes'.