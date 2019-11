Moraima, una diva musical de Cuba, vacila a Risto en 'Got Talent España': "Quítate las gafas y vocaliza"

'Got Talent España' continúa en lo más alto. La primera cadena de Mediaset ha vuelto a apostar por su talent show estrella durante la noche del lunes 4 de noviembre. La quinta edición del formato ya ha pasado el ecuador de la primera fase y los concursantes continúan sorprendiéndonos como al principio. Pero no son solo ellos. Los miembros del jurado también tienen lo suyo y en esta ocasión ha sido Risto Mejide el que nos ha regalado uno de los momentos más divertidos de la noche.

Moraima habla con Risto en 'Got Talent España'

Acercándose al final de la octava gala ha aparecido Moraima -directamente desde Cuba- en el escenario. Más conocida como El Huracán del Caribe, la señora no ha dudado en enfrentarse a Risto como no se atreven otros concursantes. Cuando el miembro del jurado le ha preguntado que a qué se dedica, ella le ha pedido que vocalice porque no le entiende para poder contestarle. Mejide le ha hecho caso y ha forzado la frase.

Tras pedir al público que aplaudan al catalán, ha explicado que es "actriz, cantante y humorista". Antes de empezar a cantar ha suplicado a Risto que se quite las gafas, porque enseñar los ojos es algo que nunca hace y este se lo ha negado: "Solo los ve mi esposa". Sin pelos en la lengua, Moraira le ha llamado egoísta. Cuando ha puesto punto y final a su actuación, el juez le ha dado la enhorabuena: "Ahora mismo soy tu fan".

William, de productor a cantante

Casi llegando al ecuador de la noche ha aparecido en el escenario William Luque, el productor de algunos de los temas más exitosos de Chenoa. El hombre se ha arrancado a cantar con base de reguetón y ha conseguido hacer bailar a casi todos los presentes. Después ha explicado que lleva toda su vida juzgando y que es muy importante para él estar en ese rol en este momento y que el tema no es importante para la actuación en sí.