Por Redacción |

Una semana después de que Marieta Díaz estrenara la luz roja en 'La isla de las tentaciones 7' al besarse con Sergio, uno de los solteros, el reality alcanzó una cuarta entrega en la que la alicantina protagonizó un cabreo de lo más surrealista. Todo un arrebato que se dio cuando se encendió la luz roja en su villa por primera vez, justo después de que se la viera besándose de nuevo con Sergio.

Marieta y Sergio comparten cama en una ardiente "siesta" en 'La isla de las tentaciones 7'

La alicantina, de hecho, no se equivocaba al pensar en su novio, puesto que su novio,después de meterse en su dormitorio con Gabriela. Allí ambos encendieron la luz naranja cuando el alicantino ayudó a la soltera a desvestirse para ponerse una de sus camisetas, pero fue cuando, cuando el programa prendió por primera vez la luz roja en la villa de las chicas.

"Están jugando y nosotras estamos aquí bailando como primas en el parque", comentaba Marieta ante la primera luz, hasta el punto de que se calificó a ella misma y a sus compañeras de "mosquitas muertas" y se propuso "hacer que suene la alarma en aquella villa". Con la llegada de la luz roja, las chicas se quedaron boquiabiertas antes de que Marieta estallara: "¡Es mi novio, es él cien por cien!". "¡Es un flojeras que no tiene personalidad ninguna!", criticó la alicantina, fuera de sí, mientras sus compañeras trataban de calmarla.

Suena la Luz de la Tentación en Villa Montaña 🚨



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones4

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/xeH4sRHZk5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 24, 2024

Marieta brotando porque se ha encendido la luz roja y a pesar de llevar horas comiéndose al granjero calentón cree que es de su novio y se ofende.



La música:



🎶Te fe-li-si-to que bien ac-tuas🎶#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/2FqO7D4WIF — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) January 24, 2024

Un aplauso para el que ha puesto "𝐐𝐮𝐞́ 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐮́𝐚𝐬" cuando Marieta estaba enfadada por la luz roja.



Mis dieses. 👏🏼👏🏼👏🏼#LaIslaDeLasTentaciones4 | #LaIslaDeLasTentaciones | 🍎 pic.twitter.com/JnehdsrfWa — José Sánchez (@JoseJacinSan) January 24, 2024

Encima la que más se queja de la alarma es Marieta JAJAJAJAJAJA #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/sPdxVwJE9J — Ariadna (@Ariadna4_) January 24, 2024

Marieta 23:30 comiéndose la boca con Sergio

Marieta 23:45 indignada porque suena la alarma de la tentación #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/MjkgHz2OR4 — Telemaníaco (@Telemanaco1) January 24, 2024

MARIETA QUEJANDOSE DE QUE ESTÉ SONANDO LA ALARMA AMARILLA CUANDO ELLA LE HA METIDO YA LA LENGUA AL TRACTORISTA HASTA EL ESTÓMAGO#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/ynodBROGWg — Val²🤸🏽‍♀️ (@Valeerixg) January 24, 2024

Marieta indignada porque suena la alarma y ella se está comiendo todo el bocarro con el del tractor, vaya icono✨ #LaIslaDeLasTentaciones4 — robecruz (taylor's version) (@robecruz13_) January 24, 2024

MARIETA CABREADISIMA PORQUE PIENSA QUE SU NOVIO HA CAÍDO... MARIETA #LaIslaDeLasTentaciones4pic.twitter.com/pX9N0kbFdw — ~ Cainn (@eCainn_) January 24, 2024

Marieta : ES MI NOVIO ES UN FLOJERA, NO TIENE PERSONALIDAD.



Pero....#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/E0N1yAmKpl — 𝑫𝒊𝒎𝒆𝑻𝒖♕ (@Nsdimeetu) January 24, 2024

Por favor Marieta en brote diciendo que su novio es un flojeras por la luz roja después de lo que ha hecho ella, la adoro es la mejor #LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/3n78pDRGVx — Albista Bozzo (@Comentotele5_) January 24, 2024

Marieta quejándose de que suenen las alarmas y diciendo que ella solo baila 😂pic.twitter.com/0SKm0OIQSo #LaIslaDeLasTentaciones4 — Borja💥 (@borja_llabata) January 24, 2024

"Yo tengo una conexión, él no"

"¡Qué va la otra detrás!", continuo gritando Marieta, a pesar de que sus compañeras le recordaron que "no sabemos quién es". Asimismo, la alicantina explicó que "no me da rabia que caiga en la tentación", sino que lo que la molestaba era que lo hiciera precisamente con Gabriela. "Yo no entiendo que se enfade ella. Es la primera que ha hecho sonar la alarma roja", comentaba Julen aparte, manifestando el pensar de la mayoría de los espectadores, que en redes compartieron bromas y criticas al ver la hipocresía de Marieta.

"No es una chica que le guste porque le aporte cosas, es un calentón. Y para mí tú no eres un calentón, eso es lo que me da puta rabia", protestó Marieta, mientras recibía el consuelo de Sergio, con el que se había besado apenas unos minutos antes. No obstante, su disgusto no duró mucho: poco después se tiró sobre Sergio en un sofá y, a pesar de estar rodeados por el resto de la casa, comenzaron a hacer movimientos sexuales. Una "cabalgata" que se hizo más intensa al día siguiente, durante una "siesta" en la que incluso hablaron de follar mientras se restregaban mutuamente.