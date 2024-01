Por Beatriz Prieto |

A raíz de su última aparición en 'La isla de las tentaciones 7' en el programa del miércoles 17 de enero, junto a Álvaro Álvarez, Andrea Bueno decidió pronunciarse a través de varios stories en su cuenta de Instagram. Allí, en medio de las bromas y el humor, la malagueña valoró su paso por el reality con un breve texto en el que reconoció haber visto su peor lado, mientras que su novio en el reality también valoró lo que había vivido en el programa.

Algunos de los stories compartidos por Andrea y Álvaro tras concluir su paso por 'La isla de las tentaciones 7'

, reconocía la malagueña, a través de un texto que publicó en sus stories. "¡Qué intenso era todo dentro y aún no había visto nada! Me ha gustado verme para verlo todo desde otra perspectiva, tanto lo bueno (que hay poco) como lo malo", proseguía Bueno. Asimismo,. "Aún así, he sido natural y me quedo con eso", remató Andrea, antes de enviar "bendiciones" para aquellos "que habéis empatizado un poco conmigo" y para "los que os caigo mal".

La malagueña lanzó dicho mensaje en medio de los memes y comentarios sobre la hoguera de confrontación, que compartió con sus seguidores y se tomó con humor, y al que añadió unas palabras en vídeo dirigas, en especial, para sus seguidoras más jóvenes: "No me gustaría que me tuvierais de referente por lo loca que me volví en 'La isla', porque al igual que hay situaciones en la vida real que no pasan, mis comportamientos de ahí se fueron, perdí los papeles, no sabía gestionar mi ira y eso no está bien. Si te pasa, busca ayuda, porque la vas a encontrar".

"Fue corta, pero intensa"

En cuanto a su exnovio, Álvaro, el malagueño también compartió mensajes de apoyo y momentos de la hoguera con Andrea y su posterior despedida, además de un vistazo de todos los mensajes que había recibido en privado y varios memes, con bromas sobre los gatos con los que su expareja había amenazado con quedarse. "Fara y yo os agradecemos todo el apoyo recibido", escribía Álvaro, junto a una imagen con uno de dichos gatos. El malagueño recordó "cuando yo, en el sofá de mi casa, comentaba 'La isla de las tentaciones', pero tienes que estar ahí y vivirlo, que es una experiencia única totalmente diferente". "Para mí fue una experiencia corta, pero intensa", admitió Álvaro, agradecido con los "miles de mensajes buenos y positivos".