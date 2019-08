El motivo por el que Kiko Hernández no ha vuelto a entrar en un reality

Si hay un concursante salido de la casa de Guadalix de la Sierra que sin duda ha sabido aprovechar muy bien su paso por el conocido reality de Telecinco ese es Kiko Hernández. Aunque no venció en la tercera edición de 'Gran Hermano' en la que participó, a día de hoy es uno de los pocos exconcursantes que sigue trabajando en televisión, contando además con un peso muy destacado en la parrilla de Telecinco. Colabora en 'Sálvame diario' y además es presentador sustituto cuando alguno de sus compañeros no está presente en el magacín. Paralelamente, es uno de los rostros más destacados de 'Sábado deluxe' y ha formado parte de los debates de varios realitys de la cadena e incluso ha llegado a presentar su propio programa de teletienda en Mediaset.

Kiko Hernández

Parece evidente que Hernández funciona, y mucho, en televisión. Entonces, ¿por qué no ha vuelto nunca a un reality show? Está claro que el morbo y la curiosidad que provocaría entre la audiencia que el madrileño volviese a encerrarse en la casa de Guadalix de la Sierra, individualmente o en dúo, o se atreviese a unirse a la aventura de 'Supervivientes' sería muy alto. ¿Se le ha ofrecido entonces volver a participar en un espacio de este tipo? ¿Cuál es la razón por la que no se ha atrevido? Jorge Javier Vázquez, su compañero y amigo, ha dado la respuesta en una entrevista para la entrevista lecturas.

El presentador de 'Sálvame', 'Supervivientes' y 'GH VIP', entre otros formatos, ha afirmado en la charla que "creo que lo que le tira para atrás es que sus hijas son muy pequeñas". Según el catalán, la temprana edad de las dos niñas de Hernández sería el motivo por el que este no habría querido alejarse de ellas durante varios meses. De esta forma, habría rechazado así varias ofertas y posiblemente estaría esperando a que estas creciesen para atreverse en una aventura como es volver a convivir 24 horas frente a las cámaras de televisión. ¿Lo hará entonces cuando crezcan? Pues parece que esta vuelva a la terrealidad podría no estar tan lejos.

¿Le veremos pronto en un reality?

"Ultimamente sí me ha comentado que le haría gracia entrar" afirma también el reconocido presentador, dejando caer que en menos de lo que pensamos podríamos verle concursar. De esta forma, Hernández cambiaría de bando y pasaría de ser analista experto en realitys a volver a someterse al veredicto de sus compañeros y del resto de colaboradores de los magacines de la cadena. No sabemos si este fichaje se producirá pronto, pero hasta que eso llegue, está claro que Kiko no se alejará de la televisión. Jorge Javier tiene claro que así debe ser, y es que está convencido que "es un animal televisivo de primera categoría y una persona de las que más controla este tipo de programas. Tiene un olfato brutal, una rapidez tremenda y una mirada televisiva envidiable (...) hay pocos hay de su valía".