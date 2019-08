Kiko Hernández arremete contra Terelu tras sus críticas a 'Sálvame': "Eres muy mala profesional"

La relación de Terelu Campos y el equipo de 'Sálvame' se encuentra en uno de sus peores momentos. La excolaboradora del programa acudía a 'Viva la vida' el pasado fin de semana, donde manifestaba lo dolida que estaba por el trato recibido por sus excompañeros. "De verdad, ¿os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago? ¿Os he podido hacer daño yo en vuestra profesión, en vuestra vida, como para merecer esto? ¿De verdad?", se preguntaba la periodista, tremendamente decepcionada.

Kiko Hernández hablando sobre Terelu Campos en 'Sálvame'

Como era de esperar, las declaraciones de Terelu despertaron gran revuelo en 'Sálvame' y, si bien Carlota Corredera quiso mandar un mensaje conciliador a la Campos, aclarando que "nadie ha puesto en duda su profesionalidad", Kiko Hernández ha manifestado su gran enfado. "Terelu, qué tramposa eres, hija mía", decía, para continuar imitándola: "Con esa dignidad con la que te vistes: "Yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo vengo virgen a la entrevista...", expresaba con tono jocoso.

Al colaborador le molestó especialmente la declaración en la que Terelu decía que ella nunca jugaría con el trabajo de una persona, algo que Hernández se tomó como un ataque personal. "Nómbrame, no me importa", retaba a su excompañera, a la que atacó donde más podía dolerle: "Eres muy mala profesional. Yo me lo veo todo, cuando voy a un plató voy suficientemente informado", cuestionando su calidad como periodista.

¿Buena relación entre Terelu y La Fábrica de la Tele?

Tras semanas muy tensas entre Terelu y los colaboradores de 'Sálvame', Carlota Corredera ha querido acallar los rumores sobre la presunta mala relación entre Campos y la productora del programa, La Fábrica de la Tele. "Esta productora no solo ha apostado por ella en muchas ocasiones, sino que de hecho en la actualidad Terelu es una de las compañeras de un programa que se emite en Telemadrid que se llama 'Huellas de Elefante'. Ella trabaja allí y la productora está encantada con su trabajo", aseguraba la presentadora.