Movistar Plus+ estrenará la nueva serie de Sam Heughan antes del final de 'Outlander'

Movistar Plus+ ha encontrado un proyecto que se alinea perfectamente con su estrategia relativa a contenidos licenciados. En los últimos tiempos, ha quedado muy claro que, ante la creciente presencia de las plataformas y sus particulares producciones originales, uno de los mejores caldos de cultivo en los que debe pescar Telefónica es el británico, donde se puede conseguir contenido de calidad y, en el mejor de los casos, presumir de estrellas. Ambas casillas quedarán cubiertas con 'La pareja de al lado', que supone la nueva colaboración de Sam Heughan con Starz, la cadena donde ha saltado a la fama gracias a 'Outlander'.

Sam Heughan y Jessica De Gouw en 'La pareja de al lado'

Como es bien sabido, el épico drama romántico, inmerso actualmente en su recta final,y, de hecho, es uno de los puntales en lo que respecta a la oferta de ficción internacional. Además, el servicio de pago, el docu-reality en el que el actor escocés emprende aventuras junto a su compañero Graham McTavish . Por tanto, la adquisición de 'La pareja de al lado'

El estreno de la ficción en la británica Channel 4 se producirá en algún momento del próximo otoño. Más adelante, la otra socia encargada de la producción, Starz, se encargará de su lanzamiento en Estados Unidos en 2024. Por su parte, Movistar Plus+ no ha anunciado qué plazos seguirá con su particular lanzamiento, dejando por ahora la fecha en el aire con un abstracto "próximamente". En el momento en el que esté disponible, los espectadores podrán descubrir un thriller de alta carga sexual en el que se reflexiona sobre el deseo, la infidelidad y la doble moral.

Dos parejas entrelazadas

El detonante de 'La pareja de al lado' es la llegada de Evie (Eleanor Tomlinson) y su marido Pete (Alfred Enoch) a un exclusivo suburbio. Cuando todavía se están adaptando, conocen a Danny (Heughan) y Becka (Jessica De Gouw), una pareja que mantiene una relación marcada por sus propias reglas. Tras un suceso traumático, Evie se apoya en sus vecinos, llegando a un punto en el que los cuatro personajes empiezan a difuminar cualquier tipo de límite. La trama de 'La pareja de al lado' bebe tanto de la serie holandesa 'Nuevos vecinos' como de la novela de Saskia Noort que la inspiró.