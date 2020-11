Movistar+ estrenará 'Small Axe', la antología de Steve McQueen, en enero

'Small Axe' es una de esas series que corroboran que el mejor cine se hace en la televisión. El debut del oscarizado Steve McQueen ("12 años de esclavitud") en la pequeña pantalla ha circulado por festivales como el de Nueva York o Londres, además de ser seleccionado en el de Cannes, y finalmente se ha desvelado dónde podremos ver sus cinco entregas en España.

Steve McQueen en el rodaje de 'Small Axe'

A pesar de que 'Small Axe' es una coproducción entre Amazon Prime Video y la BBC, en nuestro país se emitirá a través de Movistar+, que ha programado el estreno para enero de 2021. Por el momento no se ha confirmado la fecha concreta, pero será una de las apuestas con las que la plataforma de Telefónica inaugurará el próximo año, junto a la producción original 'Los espabilados'.

Al tratarse de una antología, 'Small Axe' explora una historia diferente en cada uno de sus episodios, que son prácticamente largometrajes. Todos estos relatos tienen como nexo de unión su ambientación en la comunidad negra londinense entre 1962 y 1989, y sus temáticas van desde un joven que se hace policía para cambiar el sistema desde dentro a una pareja que floreció entre canciones de reggae. En cuanto a su reparto, destacan los nombres de John Boyega o Letitia Wright.

Cambio de opinión

La irrupción de McQueen en la televisión se ha hecho de rogar más de lo previsto. Tras consolidarse en la industria con el éxito de "12 años de esclavitud" en los Oscar, el cineasta británico unió fuerzas con HBO en 2014 para materializar la serie 'Codes of Conduct', que acabaría siendo cancelada antes de realizarse. Desde entonces, McQueen se ha mostrado desencantado con el medio, llegando a afirmar en 2018 que "la televisión no me gusta" y que "es simplemente mala", como recogía IndieWire. No obstante, con 'Small Axe' ha encontrado un término medio entre la pequeña pantalla y la grande, que finalmente podremos ver cuando se lance en Movistar+.