Movistar Plus+ anuncia tres nuevas series para dar el pistoletazo de salida a su nueva era

Movistar Plus+ ha sacudido sus cimientos al regenerar su cúpula directiva, pero Jorge Pezzi, su nuevo responsable de Ficción tras el cese de Domingo Corral, tiene un mensaje claro: "". De hecho, durante una presentación realizada en Madrid el jueves 3 de julio, el que fuera consejero delegado de Boomerang TV, aunque antes se ha acordado de su predecesor.

"Quiero dar las gracias a Domingo Corral por todo el trabajo que ha dejado hecho y la herencia que me toca, que es una maravilla", resalta, para después destacar que su objetivo es "apostar por proyectos diferenciales con mucho riesgo que nos den mucho valor en la industria". Entonces, ¿cuál será la principal diferencia con respecto a la anterior gestión? "Tenemos la ambición de hacer más cosas y de seguir siendo el faro del talento. Es una apuesta firme: continuidad con ambición y seguir apostando por la industria española", comenta Pezzi, que deja entrever un mayor volumen de proyectos y una intención de llegar a un público más amplio.

El talento que se ha congregado en la sede de Telefónica para presentar los nuevos proyectos de Movistar Plus+

Para alcanzar esa meta, la vía más directa será, una vez más, la de las series. Por eso, Movistar Plus+ ha anunciado tres nuevos proyectos que sentarán las bases de esta fase post Corral. Aun así, todos ellos guardan relación con el pasado de la compañía, ya que reclutan a talentos de sobra conocidos tanto dentro de la plataforma como fuera de ella.

Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo volverán a Movistar Plus+, donde fueron artífices de una de las primeras producciones originales, 'La zona', aunque su siguiente proyecto, 'Nos vemos en otra vida', recaló en Disney+. Su nueva serie, producida a través de Kubik Films, se titula 'Matar a un oso' y explora el caso real de Cachou, un oso que fue hallado envenenado en el Valle de Arán en plena pandemia. El rodaje de este drama arrancará este mismo verano y contará con un reparto formado por María Rodríguez Soto, Eduard Fernández, Nora Navas, Miki Esparbé, Pol López y Àlex Monner, entre otros. "La historia nos pareció que tenía algo surrealista, ya que te planteas qué importancia le damos a la muerte de un oso. Viajamos al valle y hablamos con ecologistas y mossos que llevaron el caso . El objetivo es hacer una historia con todos los puntos de vista a partir de la base de un policíaco que gira en torno a un gran conflicto: el choque entre las políticas globales y lo tradicional y ancestral ", indica Jorge Sánchez-Cabezudo.

Alauda Ruiz de Azúa también repetirá con Telefónica tras el éxito de 'Querer' y con el lanzamiento de su nueva película, 'Los domingos', todavía pendiente. Como ya sucediera en 'Querer', escribirá los guiones junto a Eduard Sola, ganador del Goya por 'Casa en llamas', aunque en esta ocasión se adentrarán en un mundo muy diferente de la mano de Kowalski Films y Feelgood Media. "Pretende explorar el universo de las plataformas como OnlyFans, donde muchas personas crean contenido de carácter sexual que luego venden a terceros. Es un universo en constante expansión y nos parecía muy interesante porque nos planteaba preguntas que no tienen una respuesta fácil sobre la pornografía tradicional o cómo vivimos la sexualidad online", apunta la autora.

La tercera serie reúne a dos socios habituales de Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Eduardo Villanueva, que están trabajando bajo el paraguas de Caballo Films en la adaptación de 'El proxeneta', el libro de Mabel Lozano que indaga acerca de la mafia de la prostitución en España. A cargo de la dirección está Elena Martín Gimeno ('Creatura'), que compartirá ese rol junto a Sandra Romero ('Los años nuevos'). "Vamos a contar esta historia a través de tres puntos de vista: la creación de esta mafia, el crecimiento de una unidad de la Policía a la que no se tomaba en serio y el tercer eje es el de las mujeres que llegan a España completamente engañadas. Este trío de universos nos apasiona porque es genuinamente real. Hablamos de la España de finales de los 90 y comienzos de los 2000, pero es algo que sigue presente", asegura Peña.

El equipo de la comedia 'Se tiene que morir mucha gente', liderado por Victoria Martín

Planes para 2025 y más allá

Las tres novedades no se encuentran en el horizonte inmediato de Movistar Plus+, en el cual sí se atisban cuatro títulos que irán desfilando tras el verano. Como se anunció recientemente, la segunda temporada de 'Poquita fe' verá la luz en algún momento de septiembre. Después, aterrizarán una detrás de otra 'Anatomía de un instante', adaptación de la obra de Javier Cercas dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Álvaro Morte; el thriller 'El Centro', que se adentra en el día a día del CNI; y la dramedia 'Yakarta', del creador de 'Celeste' y con Javier Cámara y Carla Quílez como protagonistas.

De ahí en adelante, el calendario es más difuso, pero en el evento se han destacado tres proyectos que se encuentran en diferentes fases de sus respectivas producciones y llegarán en 2026. El más avanzado de todos ellos es 'Yo siempre a veces', la nueva producción de Los Javis, que ha sido creada por Marta Bassols y Marta Loza, quienes están supervisando su postproducción. Por su parte, la tragicomedia 'Por cien millones', que recuerda el secuestro del futbolista Quini, culminó su rodaje hace dos semanas. En cambio, 'Se tiene que morir mucha gente', que adapta la novela homónima de Victoria Martín, todavía está inmersa en unas grabaciones que acabarán en escasos días.

Más allá de todos esos títulos, próximamente también se lanzará 'La caza. Irati', la cuarta temporada de la antología de DLO Producciones y la primera que debutará fuera de RTVE. Y, en lo que respecta al resto de originales, cabe recordar que también habrá nuevas temporadas de 'Marbella', 'El Inmortal', 'Celeste' y 'Muertos S.L.' y que todavía está pendiente el debut de 'Terra Alta', basada también en una novela de Javier Cercas.

Bárbara Lennie y Antonio de la Torre encabezan el reparto de 'Los Tigres'

Un año de cine

En el área cinematográfica, se ha recordado que los documentales 'Flores para Antonio' (10 de octubre) y 'Hasta que me quede sin voz' también son piezas importantes en el calendario de este año, aunque no se han anunciado novedades. Entre los proyectos ya conocidos en el ámbito de cine están 'Los Tigres' (31 de octubre), 'Los domingos' y 'El ser querido', que están en postproducción, y 'La bola negra' y 'Cinco minutos más', que van a arrancar sus rodajes. Todos estos títulos llegarán precedidos por el éxito de ' Sirât', cuyo lanzamiento en Movistar Plus+ tras su paso por los cines tendrá lugar el 26 de septiembre.