Muere Bob Saget, actor de 'Padres forzosos', a los 65 años

El actor estadounidense Bob Saget, conocido especialmente por interpretar a Danny Tanner en la comedia televisiva 'Padres forzosos', ha fallecido el domingo 9 de enero a los 65 años en un hotel de la ciudad de Orlando, donde fue hallado sin vida por las autoridades, tal y como comunicaron desde la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

"Hoy temprano, los agentes acudieron al hotel Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, tras recibir una llamada que alertaba de que un hombre no respondía en una de las habitaciones. El hombre fue identificado como Robert Saget y fue declarado muerto en el lugar. Los detectives no encontraron signos de violencia o uso de drogas en este caso", recogía la cuenta oficial de la oficina del sheriff, en Twitter, descartando que ambas posibilidades pudieran ser causa de la muerte del actor, aún desconocida, dadas las circunstancias.

Tras darse a conocer la noticia, la familia de Saget se ha pronunciado a través de un comunicado publicado por CNN, en el que manifestaban sentirse "devastados al confirmar que nuestro querido Bob ha muerto hoy". "Él lo era todo para nosotros y queremos que sepáis lo mucho que amaba a sus fans, actuar en directo y unir a la gente de todas parte a través de la risa. Aunque pedimos privacidad en este momento, os invitamos a que os unáis a nosotros para recordar el amor y el humor que Bob trajo al mundo", concluía el breve comunicado.

Loved tonight's show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I'm happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3