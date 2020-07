Muere Carl Reiner, director y actor en 'Dos hombres y medio', 'Ally McBeal' y 'House', a los 98 años

El escritor, productor, director y actor Carl Reiner ha fallecido a los 98 años de edad el lunes 29 de junio por causas naturales en su casa de Beverly Hills, tal y como confirmó su asistente Judy Nagy a Variety. Este icono de la comedia, ha participado en una extensa lista de proyectos entre los que destacaba haber formado parte del equipo de Sid Caesar y haber creado la sitcom 'The Dick Van Dyke Show'.

Carl Reiner

Durante su carrera, Reiner ganó un total de nueve premios Emmy, siendo cinco por 'The Dick Van Dyke Show'. Además, como director cabe destacar sus películas más populares como son "Oh Dios" (1977), "Un loco anda suelto", con Steve Martin (1979) y "Dos veces yo" (1984). Como actor en cine destaca su papel en la trilogía de "Ocean's Eleven" con su personaje de Saul Bloom y ha hecho gran número de papeles en televisión destacando 'Dos hombres y medio' y 'Hot in Cleveland' y, en 1972, fue protagonista de 'Señor Ángel'.

Además, Reiner ha participado en gran número de series como 'Frasier', 'Mad About You' (por la que consiguió un Emmy), 'Ally McBeal', 'Boston Legal' y 'House'. Además, también ha ejercido en muchas ficciones de animación como actor de doblaje, poniendo su voz en series como 'Padre de familia', 'American Dad' o 'Bob's Burgers'.

Haciendo oposición a Trump

Carl Reiner era experto en las redes sociales y siempre ha sido muy activo dando su opinión. Además, cabe destacar que fue vocal de la oposición al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. En 2017 participó junto a Mel Brooks, Norman Lear y Kirk Douglas, entre otros, en el documental de HBO "Si no estás en el obit, come el desayuno", analizando los secretos para longevidad en esta industria.