Muere por Covid Marc Pilcher, estilista de 'Los Bridgerton', pese a estar vacunado

Pese a que algunos lo consideran un tema ya pasado, el coronavirus continúa cobrándose víctimas cada día. Dentro de la industria, uno de los últimos en sufrir los letales efectos del Covid-19 ha sido el diseñador de maquillaje y estilista de 'Los Bridgerton', Marc Pilcher, quien fallecía este domingo a causa de la mencionada enfermedad. El británico, recientemente ganador de un Emmy por su trabajo como peluquero y maquillador en la exitosa ficción de Netflix y nominado al Oscar al mejor maquillaje en 2018 por "María, reina de Escocia", había recibido las dos dosis de la vacuna y no tenía patologías previas. La noticia de su fallecimiento ha sido confirmada por su agencia de representación, según recoge Hollywood Reporter.

"Con el dolor más profundo de nuestro corazón, confirmamos que Marc Elliot Pilcher, diseñador y estilista de peluquería y maquillaje nominado al Oscar y ganador del premio Emmy, falleció el domingo tras su batalla contra el Covid-19", reza el comunicado, firmado por sus representantes y familiares. "Glamuroso y extravagante, aportó su estilo a cada diseño. Nunca estuvo limitado en su proceso de creación y fue un transgresor que desafió los límites y dio forma a creaciones nunca antes hechas", sentencia el emotivo texto.

La muerte de Pilcher ha conmocionado a los protagonistas del drama de época. Una de sus actrices, Nicola Coughlan, ha querido compartir unas emotivas palabras en sus redes sociales, advirtiendo además sobre la importancia de seguir respetando las normas de higiene y seguridad: "Con el corazón roto por la pérdida de Marc Pilcher, el brillante y visionario diseñador de peluquería y maquillaje de la primera temporada de 'Los Bridgerton'. Marc era un gran apasionado de su trabajo y tremendamente talentoso. No hacía ni un mes que ganó su primer premio Emmy. Es una tragedia que nos lo hayan quitado tan joven cuando tenía tanto por hacer. Por favor, pido que esto sirva como recordatorio de que el Covid todavía es muy real y un peligro presente. Vacunaos y poneos mascarilla para protegeros a vosotros y a los demás".

Otros componentes de la serie, como su productora ejecutiva, Shonda Rhimes, también se han pronunciado en Twitter para despedir al británico. "Siempre estaré asombrada por el increíble trabajo de estilismo de peluquería y maquillaje que hizo en 'Los Bridgerton'. Mi corazón está con sus seres queridos porque lo perdimos demasiado pronto", señalaba.

So heartbroken by the loss of Marc Pilcher, the brilliant and visionary Hair and Makeup designer for Bridgerton Season One. Marc was so passionate about his work and so tremendously talented. Not even a month ago he won his first Emmy award. pic.twitter.com/xax3BDYuU9

The passing of Marc Pilcher is beyond words. I will forever be in awe of the incredible hairstyling and makeup work that he brought to Bridgerton. My heart goes out to his loved ones as we lost him way too soon.