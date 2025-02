Muere Gene Hackman ('Sin perdón'): Hallan al actor junto al cadáver de su mujer en su propia casa

Por Pablo Fernández Pérez | |

Hollywood vuelve a teñirse de negro. Este 27 de febrero de 2025, el actor Gene Hackman, conocido por películas como 'The French Connection', 'Sin perdón' o la saga de 'Superman', ha fallecido a los 95 años. Según informan en Daily Mail, su cuerpo se ha encontrado junto con el de su mujer, de 63 años, y su perro en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. A pesar de la extrañeza del caso, la policía no sospecha que haya sido un crimen, aunque aún no se ha determinado la causa del fallecimiento.

Gene Hackman

La vasta carrera de Hackman se extiende. Su vocación artística llegó tarde, después de que el actor se graduara de Periodismo en la Universidad de Illinois., pero no sería hasta 1967 cuando saltaría a la fama después de supor su película ' Bonnie y Clyde '.

Tras ello, su carrera se afianzó y consiguió el papel protagónico en 'The French Connection', con el que obtuvo su primer Óscar en el año 1972. Más tarde, participaría en películas como 'El espantapájaros', 'La conversación', 'El jovencito Frankenstein' o en la saga de 'Superman' con Christopher Reeve, donde dio vida de una forma memorable al personaje antagónico del superhéroe: Lex Luthor. En los años 80 protagonizó 'Arde Mississippi' y en 1992 consiguió su segundo Óscar, esta vez a Mejor Actor de reparto, por 'Sin perdón'.

Sus últimos años

Tras su segundo galardón de la Academia de Cine, participó en diversas películas a principio de los años 2000 como 'Bajo sospecha', 'Heist' o 'Bajo la línea enemiga'. En 2004, con su última película, se retiró del mundo de la actuación. Con esta muerte se despide uno de los actores más reputados del cine y cuyo nombre quedará grabado entre los grandes de Hollywood.