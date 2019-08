Muere Jessi Combs, participante de 'Los cazadores de mitos', a los 36 años

Una de las mayores representantes del mundo del motor, Jessi Combs, ha fallecido inesperadamente tras sufrir un accidente mientras entrenaba a la edad de 36 años. Conocida principalmente por su participación en 'Los cazadores de mitos', Combs se convirtió rápidamente en todo un icono para los seguidores del programa, siendo uno de los pilares fundamentales del mismo.

Jessi Combs

Combs siempre se mostró muy interesada en batir el récord de velocidad previamente establecido en 777 kilómetros por hora. La estadounidense llevaba tiempo preparándose para el gran día, pero un accidente durante uno de los entrenamientos en una zona acotada de ocho kilómetros al norte del desierto de Oregón ha destruido toda esperanza de conseguirlo.

Las autoridades encargadas del caso se encuentran todavía investigando el origen del fatídico accidente que acabó con la vida de Combs. Aún se desconocen las causas que lo originaron, aunque se prevé que fuera un fallo del vehículo el responsable del terrible desenlace. Muchos han sido los que han llorado su muerte a través de las redes sociales, siendo su pareja el que más ha lamentado lo ocurrido.

Emotiva despedida

Terry Madden, novio y compañero de equipo de Combs, ha querido enviar un mensaje a sus seguidores para despedir a la que fuera su pareja: "Nunca he querido o he sido tan querido por nadie como lo hizo esta increíble mujer". Madden ha asegurado recordado cada minuto que ha pasado con ella, además, ha confesado no estar bien aunque sepa que ella seguirá con él: "Era el espíritu más maravilloso con el que me he encontrado o me encontraré".