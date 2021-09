Muere María Mendiola, integrante de Baccara y representante de Eurovisión, a los 69 años

Triste noticia para la industria musical y los seguidores de Eurovisión. María Mendiola, una de las integrantes del popular dúo Baccara, ha muerto el sábado 11 de septiembre a la edad de 69 años, tal y como ha informado la cuenta oficial de Instagram del grupo musical. "Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras. Solo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero", escribía en un post de Instagram Cristina Sevilla, su última compañera de la formación.

María Mendiola en una actuación de Baccara

Por otro lado, su familia ha lanzado un comunicado en el que informa del trágico suceso. "María Mendiola, Baccara, nos ha dejado hoy sobre las 12:00 del mediodía en Madrid. Ha muerto rodeada de sus seres más queridos. La cantante, bailarina y fundadora del dúo Baccara que tanto nos ha hecho bailar con canciones como 'Yes Sir, I Can Boogie', 'Sorry I'm Lady', 'Voulez Vous', etc... será recordada siempre por su amor, entrega y respeto al mundo de la música y la interpretación. Siempre recordaremos su sonrisa", recoge Shangay.

Representantes de Eurovisión

El dúo musical Baccara nació en 1977 de la mano de María Mendiola y Mayte Mateos, quienes formaban parte del ballet de Televisión Española. Sin embargo, fue un año antes cuando las dos bailarinas quisieron probar suerte en el mundo de la música y así estuvieron actuando en diferentes escenarios hasta que tres gerentes de RCA las descubrieron y les grabaron un disco. Gracias a este, y en especial al tema "Yes Sir, I Can Boogie", se convirtieron en una auténtica revolución que las llevó a copar las listas de éxito de países como Reino Unido, Alemania, Rusia o Japón.

Este éxito también les valió el beneplácito de Luxemburgo para convertirlas en las representantes de Eurovisión en el año 1978. Su tema "Parlez-Vous Français" logró la séptima posición en el certamen. Las cantantes siguieron su exitosa estela con más grabaciones de discos y temas hasta que en el año 1981 se separaron como consecuencia de diferencias creativas y hasta una batalla legal. Para continuar en la industria, cada una rehizo Baccara de manera independiente, buscándose una compañera que, con el paso de los años, ha ido cambiando.