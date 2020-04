Muere Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo, a los 61 años

Este martes 28 de abril ha muerto Michael Robinson, uno de los rostros más importantes del panorama deportivo en nuestro país, a la edad de 61 años. El británico comenzó su carrera en los medios de comunicación españoles en 1989 tras desarrollar una carrera como futbolista en equipos como Manchester City, Liverpool y Osasuna. En el último año y medio se encontraba luchando contra un cáncer que había desarrollado metástasis.

Ha sido su familia la encargada de dar la noticia a través de las redes sociales de Robinson, donde ha publicado el siguiente mensaje: "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre tan feliz, nunca caminó solo. Gracias".

Michael Robinson

Su debut televisivo se produjo en TVE, aunque pronto se convirtió en una de las voces más reconocibles de Canal+. Allí formó tándem como comentarista con Carlos Martínez y comenzó a colaborar en 'El día después', programa del que se convertiría en presentador a partir de 1994. Se mantuvo en el mismo durante once años y, en 2007, comenzó a dirigir y presentar 'Informe Robinson' en Movistar+. En 2016 se puso también al frente de 'Caos F.C.'.

Su inseparable compañero Carlos Martínez también se ha despedido de Robinson a través de las redes sociales: "You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo". "No me creo que no lo vaya a ver más", añadía el periodista Julio Maldonado "Maldini", que se sumaba a las condolencias públicas en la SER. "Tenía una gran lucidez y era capaz de ver cosas que tú no veías", añadía Manu Carreño, mientras Raúl Ruiz reconocía ser quien es "gracias a él".

Una voz inigualable

Conocido también por sus numerosas colaboraciones con Cadena SER, en 2005 Michael Robinson realizó una breve incursión en la televisión en abierto como presentador de 'Maracaná', donde solo se mantuvo un par de semanas por discrepancias con la línea editorial. Como curiosidad, en 2014 fue uno de los comentaristas de la mexicana Televisa y también se atrevió a convertirse en actor de doblaje en las películas "Shrek 2" y "Shrek Tercero".

Su indudable participación le valió el reconocimiento de dos Premios Ondas a los programas en los que colaboraba, así como tres premios de la Academia de Televisión. A nivel personal, Michael Robinson recibió un Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en el año 2017, en la categoría de periodismo deportivo.