Muere el padre de Bertín Osborne, Enrique Ortiz López-Valdemoro, a los 96 años

Enrique Ortiz López-Valdemoro, padre de Bertín Osborne, ha fallecido a los 96 años, según informa El Debate. Además de ser el padre del famoso cantante y presentador, Ortiz era un aristócrata que poseía los títulos de VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas. De hecho, será Osborne quien herede estos títulos nobiliarios al ser su único hijo varón ante sus hermanas María Teresa, Marta y María de la Luz.

La noticia no ha llegado a los medios hasta este mismo lunes 21 de octubre, pero. Ha sido después de un velatorio discreto con la familia más cercana, reflejo de la vida que llevó el aristócrata alejado del foco mediático.. Por el momento, nadie del círculo cercano ha dado declaraciones al respecto.

Lo poco que se sabe del aristócrata ha sido por declaraciones de su hijo, que alardeaba de tener con él una estrecha relación, aunque también han tenido encontronazos a lo largo de los años. De hecho, Ortiz no asistió a la boda de su hijo con Sandra Domecq. "Dice que no le invité, pero a los padres no hace falta invitarles", narró el propio Bertín Osborne en uno de los episodios de su programa 'Mi casa es la tuya'.

En 2023, Enrique Ortiz tuvo que ser ingresado de urgencia y fue desde entonces que sus hijos no le han quitado el ojo de encima. Además, la cercanía entre Osborne y su progenitor se incrementó durante la pandemia, ya que la familia convivió estrechamente durante el confinamiento en una misma finca. "Bertín Osborne y su padre tuvieron una relación complicada porque él fue muy rebelde en su adolescencia. Al final, su padre tomó la decisión de echarlo de casa y tuvo que irse a vivir a Madrid con una de sus tías", contó Cristina Cifuentes en 'Hormigas blancas'.