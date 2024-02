Bertín Osborne planea retirarse de la televisión: "Estoy hasta los huevos"

Por Fernando S. Palenzuela |

Bertín Osborne lleva varios meses sumido en la polémica desde que Gabriela Guillén confesó que se había quedado embarazada de él. Las declaraciones del presentador en revistas no han hecho más que sentenciarlo, a lo que se le han sumado la entrevista que la paraguaya concedió a '¡De viernes!' hace unos días y donde habló sin tapujos de cómo se sentía respecto al trato que había recibido por parte del también cantante.

Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Hace unos días, Osborne volvía a subirse a un escenario para cantar y lo hacía con mensaje. Pese a estar "cagado" por llevar un mes y medio sin interpretar un tema y después de haber tenido problemas de salud,. "Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. O sea que ya me queda menos, también os lo digo. Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando que es lo que más me divierte.", anunciaba.

Este tema fue tratado en 'Y ahora, Sonsoles' en la tarde del 5 de febrero, donde Paloma García Pelayo tenía información al respecto. "Hay reflexión y decisión", confirmaba la periodista. "Es algo que lleva tiempo pensando y ahora es el momento de llevarlo a cabo. No es que se retire del todo, pero sí se replantea sus apariciones y participación en los medios, sobre todo en televisión". La colaboradora aseguraba que esta idea lleva tiempo dando vueltas en la cabeza del presentador, pues a finales de 2024 cumplirá 70 años, pero que "la actualidad, la polémica, el estar en titulares muchos días no siempre a gusto de él parece que también le han hecho tomar esta decisión".

¿Fin a 'Mi casa es la tuya'?

Al tiempo que una colaboradora del programa de Sonsoles Ónega opinaba que las cadenas generalistas estaban retirando a Bertín Osborne de su programación, García Pelayo apuntaba que "tenía varios preacuerdos ultimándose", de los cuales "ha dejado al menos dos, es decir, no los ha firmado": "Algunos con nombres muy conocidos y en televisiones generalistas que todos conocemos y que está a punto de estrenarse o a punto de empezar a grabar".

De este modo, podría haber rechazado la idea de realizar una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' después de haber regresado en 2023. Otro formato que parece que no va a tener lugar es un concurso en Atresmedia del que, como en 'Y ahora, Sonsoles' se afirmaba, él iba a ser partícipe. Eso sí, según indicaba Paloma García Pelayo, su apuesta por 'El show de Bertín' sigue en firme.