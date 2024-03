Por Redacción |

Àngel Llàcer ha confirmado un gran rumor. Un conocido artista pudo ser concursante del regreso de 'Tu cara me suena', pero acabó cayéndose del casting. Tal y como ha confirmado el integrante del jurado del talent, Bertín Osborne estuvo a punto de sumarse al elenco de participantes de su nueva edición.

Àngel Llàcer

En las últimas semanas se ha ido confeccionando y confirmando el casting del exitoso formato de Antena 3, que muy pronto arrancará sus grabaciones. En muchas tertulias se había rumoreado qué proyectos tenía Bertín Osborne y se hablaba que uno de ellos era

A las puertas del estreno de la nueva temporada de 'Tu cara me suena', Àngel Llàcer ha concedido una entrevista a Susanna Griso en 'Espejo público' en la que ha hablado largo y tendido del programa. Allí ha confirmado el rumor: "No sé si lo puedo decir o no, pero Bertín Osborne iba a ser concursante", expresaba antes de intentar desviar la atención confesando que no conocía a la perfección esta información.

Lo confirma

Susanna Griso no podía ocultar la cara de sorpresa y el conocido actor y director reafirmaba su argumento: "Creo que tenía que venir a 'Tu cara me suena' y al final creo que no viene", expresaba tras meses de rumores. Bertín Osborne no estará en el formato, que ya ha cerrado su castings, en el que figuran Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Julia Medina, Conchita, Valeria Ros, Supremme de Luxe, David BustamanteMiguel Lago o Raoul Vázquez.