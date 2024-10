Muere Teri Garr, actriz de 'Friends' y 'El jovencito Frankenstein', a los 79 años

Por Pablo Fernández Pérez |

Día oscuro para los amantes del séptimo arte y la pequeña pantalla. La reconocida actriz Teri Garr ha fallecido a los 79 años de edad debido a la esclerosis múltiple, tal y como se lo ha anunciado su publicista Heidi Schaeffer a The Associated Press. Fue diagnosticada con la enfermedad en 1999, y a esa batalla se han sumado diversos problemas de salud en los últimos años.

Teri Garr y Lisa Kudrow en 'Friends'

Garr se dio a conocer mundialmente en 1974, cuando, después de haber aparecido en la aclamada 'La conversación', de Francis Ford Coppola,. Más tarde, a mediados de la década de los 70,, película que rompió récords en taquilla.

Su nominación al Oscar llegó con la comedia 'Tootsie', en 1982, de Sydney Pollack, en la que compartió protagonismo con Dustin Hoffman. En esa década, comenzó a aparecer en formatos tan populares como 'Late Night with David Letterman', show al que llegó a acudir más de veinte veces a lo largo de los once años que estuvo en antena. Pero no fue hasta la década de los 90 cuando empezó a participar de manera más regular en series de televisión como 'Frasier', 'Women of the House', 'Sabrina, cosas de brujas', o 'Friends', donde interpretaba a la madre biológica de Phoebe Buffay.

El homenaje de Lisa Kudrow

La actriz Lisa Kudrow, conocida mundialmente por su papel de Phoebe en 'Friends', ha querido compartir unas palabras de homenaje y despedida al enterarse del fallecimiento de Garr. "Teri Garr era un genio de la comedia que fue, y es, una gran referente para mí, y sé que no soy la única a la que le ha sucedido eso", ha expresado Kudrow a People, añadiendo: "Me siento muy afortunada por haber podido trabajar con Teri Garr".