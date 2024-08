Por Beatriz Prieto |

En septiembre de 1994, veía la luz por primera vez la mítica serie 'Friends', que no aterrizó en España hasta tres años más tarde. No obstante, antes de su emisión, el primer episodio levantó ampollas entre los creadores de la serie y un ejecutivo de la NBC, cadena en la que se emitía por entonces, a causa de una decisión que tomaba el personaje de Mónica Geller, interpretado por Courteney Cox.

Chandler y Mónica en 'Friends'

En un reportaje para The Times , David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie, recordaron cómo dicho ejecutivo vaticinó. "El tipo que estaba al cargo nos dijo: 'No nos va a gustar Mónica porque se acuesta con un chico en la primera cita'.", relató Crane. Con el fin de "demostrar que a la audiencia no le agradaría" la decisión de Mónica, la cadena "distribuyó un pequeño cuestionario" a su público que, a ojos de Crane y Kauffman, "estaba muy sesgado".

"La pregunta era algo así como: 'Cuando Mónica se acuesta con un chico en su primera cita, ¿es una zorra o una prostituta?'", desvelaron los creadores de 'Friends'. Sin embargo, esto no evitó que algunos de los encuestados descartaran ambas opciones y dejaran claro que la decisión de Mónica les parecía "bien", echando así por tierra la errónea visión del ejecutivo. De ese modo, se mantuvo finalmente la escena en la que Mónica se acuesta con Paul, después de que este le mintiera al decir que no mantenía relaciones sexuales desde que rompió con su novia dos años atrás.

La relación de Mónica y Chandler, a examen

Mucho después de tomar esta medida, Crane y Kauffman también rememoraron cómo la cadena también consultó con su audiencia sobre el futuro de la relación entre Mónica y Chandler, personaje interpretado por Matthew Perry, que arrancó al final de la cuarta temporada. "Pensábamos que sería una aventura de una sola noche", confesó Kauffman. Una idea que acabaron desechando ante el evidente entusiasmo de los fans, especialmente los británicos, puesto que ambos personajes se acostaron por primera vez en terreno inglés: "Recibieron una reacción tan fuerte del público en Londres que realmente cambió el rumbo de la historia".