Max prepara un nuevo formato de 'Friends' tras 'The Reunion' que emocionará a sus fans

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Friends' volverá de una particular manera en Max para celebrar su 30º aniversario. La plataforma ha confirmado que preparará 'Fast Friends', un programa en el que podrán participar fans de la serie original para enfrentarse a desafíos temáticos sobre el grupo de amigos más famoso de la televisión. Warner Bros. Unscripted Television, en colaboración con Warner Horizon, comenzará la producción el próximo mes con Dan Sacks, Bridgette Theriault y Dan Norris como productores ejecutivos.

'The Friends Experience: The One in New York'

El concurso se llevará a cabo en los platós de la mítica serie de Marta Kauffman y David Crane y estará compuesto de cuatro partes.mientras cumplen con los retos, juegos y adivinanzas que les irá poniendo el programa. El equipo que sea más rápido a la hora de poner a prueba sus conocimientos sobre 'Friends'

'The Friends Experience: The One in New York', que realiza una experiencia interactiva basada en la serie, ha sido el lugar elegido para las grabaciones. El espacio cuenta con 18 habitaciones repletas de decorados con una extensión de dos pisos y más de 5.000 metros cuadrados en total. No obstante, esta es tan solo la sede neoyorquina, ya que la experiencia también tiene actualmente una sede de larga duración en Londres y próximamente se abrirá otra en Las Vegas. La exposición interactiva sigue rotando por diferentes sedes del mundo, habiendo pasado ya por 25 ciudades de 8 países diferentes.

Max celebra el 30º aniversario de 'Friends'

Además, Max también celebrará el aniversario de 'Friends' con una campaña en todo el mundo con la que destacaran cuáles son los episodios que más recuerdan los fans, crearán filtros para redes sociales y llenarán la aplicación de la plataforma de sorpresas relacionadas con la serie. De hecho, la aplicación se vestirá con un póster del 30º aniversario de la ficción y renovará la estética de su página de colección, en la que se incluyen sus recopilaciones temáticas de episodios.